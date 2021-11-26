Погодные 'качели' в декабре и морозы до минус -30 на праздники: синоптики дали прогноз на зиму в Украине

Температуры в декабре на территории Украины будут весьма неустойчивы – на смену сравнительно теплым дням будут приходить заморозки. А к новогодним праздникам в ряде регионов похолодает до -30-35 градусов.

Как рассказали в Укргидрометеоцентре, средняя температура в декабре в стране будет на уровне -1-5 градусов. Наиболее тепло в этом месяце – в Крыму, там до 6 градусов тепла.

Однако специалисты уточнили, что декабрь не будет столь теплым по всей территории страны. По прогнозам синоптиков, уже в следующем месяце следует ожидать падения температуры до -24-32 градусов. В восточных, северных областях до - 35, на Прикарпатье до -38, а Закарпатье и юге страны местами -17-23 мороза. Опускаться температуры будут и в Крыму. Там, в декабре столбики термометров в определенные дни месяца упадут до 19 мороза.

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Говоря об осадках в декабре месяце, в Укргидрометеоцентре отметили, что их среднее месячное количество составит 30-66 мм, в Закарпатье, в Карпатах и ​​горных районах Крыма 76-139 мм.

"На большей части территории Украины образуется снежный покров", – пообещали специалисты.

Они добавили, что в декабре также следует ждать сильных ветров, метелей, налипания мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.

Со своей стороны директор Укргидрометеоцентра Николай Кульбида в интервью Сегодня отметил, что наибольших заморозков, вероятно, следует ждать ближе к средине зимы. Тогда, по его словам, температура опуститься до - 30.

Он же отметил, что столь значительное понижение температур не будет продолжительным, а на смену холодным дням будут приходить теплые.

Кульбида подчеркнул, что в целом зима, если сравнивать с теми, которые были 30-40 лет назад, будет теплой.

"Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода", – сказал эксперт.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова также сообщила, что украинцев ждут температурные качели, а зима придет на территорию нашей страны уже в конце декабря.

По ее словам, в начале первого декабря температура воздуха будет в пределах +5 градусов, а к концу месяца – снизится до -10.

Она подчеркнула, что холоднее будет в северной части страны.

"На Новый год 2022, скорее всего, тоже будет мороз, снег возможен, но он быстро растает", – отметила синоптик.

В Укргидрометцентре добавили, что говорить о более точном прогнозе погоды на зиму можно будет немного позже. Так как специалисты достаточно точно могут составить прогноз на ближайшие пять дней, но если говорить о более длительных сроках – возможны расхождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какая температура ждет жителей Киева в конце недели.