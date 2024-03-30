Подушки будут мягкими, как новые: простой домашний лайфхак

С подушками иногда бывает много хлопот. Они быстро теряют форму, поэтому приходится постоянно их поправлять, чтобы найти удобное положение для сна. Подушки со временем становятся плоскими и бесформенными, что иногда приводит к бессоннице или даже головной боли с утра.

Эксперты предлагают достаточно необычное, но эффективное решение. Как сделать подушки снова мягкими, рассказало издание House Digest.

Простой лайфхак

Завершите цикл проблем с подушками с помощью кардинального решения – теннисных мячей. Эти неприхотливые спортивные аксессуары можно использовать в процессе стирки.

Когда вы кладете теннисные мячи в сушилку вместе с подушками, они равномерно распределяют пух в наполнителе. Во время вращения стиральной машины или сушилки мячи подпрыгивают вокруг небольшого участка, врезаясь в подушки и не давая им слишком сжаться. Это не только возвращает подушкам высоту, но и улучшает поток воздуха, сохраняя их свежими и мягкими.

Как сделать подушки мягкими

Метод теннисного мяча лучше подходит для наполнителей, изготовленных из пуха или его альтернатив.

Нужно постирать подушки, учитывая рекомендации относительно материала. Далее следует взять два чистых теннисных мяча, желательно без следов или повреждений. Чтобы предотвратить перенос красителя, положите теннисные мячи в носки.

Загрузите подушки и теннисные мячи в сушилку. Убедитесь, что в сушилке достаточно места, чтобы подушки могли свободно передвигаться. Движение мячей также улучшает поток воздуха внутри подушек, предотвращая появление затхлости.

Установите температуру сушилки от средней до высокой. После завершения цикла извлеките подушки из сушильной машины и осторожно распушите их рукой, чтобы перераспределить наполнитель. Вы сразу заметите разницу – подушки станут более мягкими.

Также OBOZ.UA отмечал, что подушки из пены с эффектом памяти нельзя класть в стиральную машинку, поэтому лучше стирать их вручную в ванной с мягким средством. Гречневые подушки вообще нельзя стирать. Детальнее о том, как обновить подушки – читайте в материале.

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