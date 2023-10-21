Как постирать перьевые подушки дома: действенные советы

Перьевые подушки быстро накапливают пыль, пот и грязь, поэтому стирать их нужно регулярно. Если пренебрегать стиркой, внутри могут завестись клещи, приводящие к возникновению ряда болезней, в том числе и дерматологических.

Спать на грязной подушке небезопасно для здоровья. OBOZ.UA рассказывает, как постирать перьевые подушки вручную и в стиральной машинке.

Как стирать подушку в машинке

Специалисты советуют попробовать лайфхак с теннисными мячиками. Можно также приобрести специальный мячик для стирки перьевых подушек и пуховых изделий. Это поможет предотвратить сбивание наполнителя.

В случае, если наперник очень плотный и плохо пропускает воду, рекомендуют замочить вручную подушку перед стиркой в машинке.

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Изношенный наперник может разорваться, что приведет к неприятным последствиям – перья забьют фильтры машинки. Если наперник устаревший, лучше перестраховаться и надеть наверх еще один, с молнией.

Не включайте цикл стирки при слишком высокой температуре – оптимальным является показатель не более 40 градусов.

Лучше выбирать не порошок, а средство для мытья в форме геля – так перья качественнее промоются.

Большую подушку придется стирать поэтапно, распоров наперник, вытащив наполнитель и распределив его в специальные стиральные чехлы. Стирать перья нужно при деликатном режиме, включив дополнительное полоскание. Сушить перья советуют в теплом хорошо проветриваемом помещении.

Как освежить подушки без стирки

Пароочиститель или утюг помогут освежить подушку без стирки в машинке. Просто подвесьте подушку и пройдитесь паром по всей поверхности – лучше дважды. После этого подушку нужно тщательно высушить.

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