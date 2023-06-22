Подкормка, от которой растения растут как бешеные: простой рецепт

Лето в разгаре – совсем скоро придет время сбора урожая. Конец июня и июль – идеальные месяцы для подкормки растений: как огородных культур, так и цветов на клумбах.

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Актуальными будут экологически чистые натуральные удобрения, которые не только ускорят рост, но помогут бороться с вредителями и паразитов. Издание Sante Plus рассказало, чем лучше подкормить растения.

Универсальное удобрение

Для приготовления универсального экономного удобрения понадобится совсем немного ингредиентов:

10 г пивных дрожжей;

1 столовая ложка белого сахара;

1 литр минеральной воды.

Смешайте дрожжи с водой, пока они полностью не растворятся (для лучшего эффекта можно подогреть воду). Добавьте в смесь сахар и оставьте настаиваться на 2 часа. Летом достаточно будет трех подкормок в месяц.

Пивные дрожжи содержат очень мощные питательные вещества для корневой системы. Действуя как пробиотики, они стимулируют рост растений. Сахар защищает всех видов паразитов, насекомых и патогенных грибов.

Натуральные удобрения

Если вы не очень любите химические вещества, загрязняющие окружающую среду, можно время от времени чередовать натуральные и экологичные ингредиенты, которые станут идеальными удобрениями.

Кофейная гуща

Кофейная гуща, богатая фосфором, азотом, магнием и калием, снабдит растения необходимыми питательными веществами.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа идеальна для сбалансирования рН. Кроме того, она нейтрализует кислотность благодаря высокому содержанию кальция. Также в составе есть углерод, магний и фосфор. Нужно просто измельчить скорлупу и рассыпать ее вокруг корней.

Банановая кожура

Банановая кожура содержит питательные вещества, способствующие росту растений. Она богата клетчаткой, крахмалом, витаминами (А, В и С) и азотистыми белками. Банановая кожура очень помогает цветению.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем подкормить помидоры, чтобы урожай был ранним.

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