Почти всю Украину покроют дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 18 числа, в Украину снова вернутся сильные дожди. Также возможны грозы.

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В ряде регионов объявлен желтый уровень опасности в связь с погодными условиями. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, синоптики прогнозируют переменную облачность на вторник. Также обещают дожди – ночью в западных областях, а утром и днем – везде, кроме юго-востока.

Что касается температуры, то будет приятная теплая температура – ночью +16 ...+21 градус, а днем +23...+34 градусов.

Что касается столицы, то ночью обещают переменную облачность, а днем – дожди и грозу.

Температура воздуха в Киеве будет сохраняться в пределах +16...+21 ночью и +26..+28 днем.

Важно отметить, что до конца ночью 18 июля в западных и Житомирской областях в Украине будет объявлен желтый уровень опасности в связи с этим. Также сильные дожди передают в западных регионах и Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 июля Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до 19 июля и может повлиять на самочувствие.

– 17 июля – июльское новолуние. Чего от него ждать, по прогнозу астрологов, читайте по ссылке.

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