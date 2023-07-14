Пора экспериментировать: что принесет всем знакам новолуние в июле

Новолуние 17 июля – это время для обновления, размышлений и трансформаций. Это идеальный период для обучения и получения нового опыта.

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Астрологи советуют не бояться экспериментировать. Новолуния предназначены для установления намерений и целей для будущих решительных действий. Лучше всего использовать это время как источник вдохновения и доверять своей интуиции. Июльское новолуние состоится в Раке. Это эмоциональный и изменчивый знак, который принесет определенные испытания и вызовы, особенно в личных отношениях.

Овен

Дом там, где сердце. Вы очень устали от проблем, тревог и постоянной эмоциональной нагрузки. Вероятно, вы чувствуете переутомление и истощение. Когда мир кажется беспорядочным и запутанным, помните, что дом – это место, где живет ваше сердце. Проведите время с партнером или семьей. Посетите родных, если вы давно не виделись.

Телец

Вы давно и тщательно обдумываете одну важную проблему. Звезды советуют сохранять спокойствие и переждать, пока пройдет тяжелый период. Вам нужно четко сформировать мысли и устремления. Вы редко выражаете свои эмоции, однако иногда следует поделиться тревогами с родными или друзьями.

Близнецы

Придется принимать важные решения, и вы проявите большую выдержку и решительность. Действуя спонтанно, вы можете недостаточно взвесить все последствия. Вы будете сомневаться в правильности выбора, постоянно представлять альтернативные варианты развития событий. Вероятно, даже почувствуете определенное сожаление, пытаясь изменить ситуацию. Когда выбор сделан – следует просто идти вперед, не изменяя своим ценностям. Скоро дела пойдут на лад.

Рак

Вы устали и вам нужен отдых. Возможно, причиной истощения является усталость или стресс, вызванные чрезмерной заботой о других. Обратите внимание на самочувствие и проблемы со здоровьем, истощение может иметь серьезные последствия.

Лев

Астрологи советуют четко определить, что вам нужно. В последнее время вы были слишком обеспокоены многими проблемами – реальными и вероятными, поэтому не могли сфокусировать внимание на решении рабочих дел. Следует отбросить лишние тревоги и сконцентрироваться на ежедневных вопросах.

Дева

Вы наконец-то сможете найти баланс между работой и личной жизнью. Также астрологи рекомендуют четко определить свои цели и потребности. Вы можете посвящать все свободное время детям или партнеру, но вам все равно нужные собственные границы.

Весы

Вы слишком много времени уделяли семейным проблемам и, вероятно, совсем забыли о рабочих обязанностях. Пора вернуться к карьере. Стоит заняться брошенными делами и незавершенными проектами, ведь есть все шансы воплотить идеи в реальность.

Скорпион

Этот период будет непростым и потребует от вас внимательности, уверенности и концентрации. Новолуние – благоприятное время, чтобы переосмыслить жизнь и поставить краткосрочные реальные цели. Астрологи советуют обратить внимание на проблемы в отношениях.

Стрелец

Придется бросить важный вызов, который скоро принесет немалые вознаграждения. Астрологи советуют выйти из зоны комфорта и рискнуть. Очень часто говорят, что внутренняя сила и уверенность приходят от испытаний, и это в известной степени правда. Не бойтесь взять на себя ответственность.

Козерог

Вы слишком долго закрывали сердце и боялись кому-то довериться, помня о травмах прошлого и всячески пытаясь исцелиться после неудачных отношений. Механизмы защиты действительно работали, но сейчас пора делать выводы и идти вперед, навстречу счастью.

Водолей

Возьмите отпуск на работе и отправляйтесь в путешествие. Это может быть даже выезд на природу в лес или к речке. Просто вам нужно отдохнуть и обдумать важные проблемы, а ежедневная рабочая рутина не позволяет этого сделать. Попытайтесь насладиться тишиной и гармонией природы.

Рыбы

Обратите внимание на свои стремления и желания. Может быть, вы хотели заняться творчеством, почитать книгу или записаться на танцы? Хватит игнорировать свои потребности. Маленькие воплощения целей помогут почувствовать себя счастливыми.

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