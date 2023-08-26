Почти все знаки зодиака ждут испытания: что грозит каждому. Гороскоп

Ретроградный Меркурий всегда приносит трудности, испытания и задержки в делах, поэтому начало сентября будет достаточно сложным. Всем знакам зодиака придется столкнуться с вызовами и препятствиями.

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Астрологи успокаивают: трудности – уроки на пути к успеху. Важно сосредоточиться на конкретной цели и идти к ней, преодолевая препятствия.

Овен

Вы находитесь в начале нового жизненного этапа. Звезды советуют полностью погрузиться в карьеру и сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях. Вы уже добились успеха в нескольких важных проектах. Будьте открыты к новым возможностям и не позволяйте трудностям сбить вас с пути.

Телец

Астрологи советуют сосредоточиться на духовных целях. Возможно, вы давно хотели попрактиковаться в медитации или заняться творчеством. Вам нужно вновь найти цель в жизни, поразмышлять над своим пониманием духовности и исследовать связь между прошлым и настоящим.

Близнецы

Воспользуйтесь шансом и перестаньте откладывать дела на потом. Вы давно шли к переменам – и осталось сделать самый важный шаг. Посвятите время самоанализу и духовным практикам. Вероятно, вам предложат поехать в далекое путешествие.

Рак

Идеалистические ожидания, к сожалению, не оправдаются. Ретроградный Меркурий – лучший период для поиска духовного просветления. Не отказывайтесь от возможности расширить кругозор, узнать что-то новое и установить новые связи с людьми.

Лев

Вам следует найти баланс между работой и личной жизнью. Семья нуждается в вашем внимании и поддержке – астрологи советуют больше времени проводить в кругу родных. В сентябре вас ждут действительно судьбоносные разговоры. Не будьте слишком импульсивными. Не исключайте альтернативные точки зрения и максимально используйте возможность расширить свои знания.

Дева

Пора отпустить прошлое. Вы слишком долго не могли исцелиться от травм и событий. Несмотря на то, что вы любите окружать себя вещами, обладающими сентиментальной ценностью, сейчас именно тот момент, когда важно отказаться от ностальгии и с открытым сердцем двигаться вперед. Вы сможете освободиться от бремени прошлого и открыться возможностям, если вы очистите свой дом и свои мысли.

Весы

Ваше трудолюбие наконец-то принесет плоды. Все усилия окупятся, вы получите желаемое вознаграждение. В результате вы почувствуете силу и вдохновение, и сможете сделать даже больше обычного. У вас есть невероятное количество энергии, позволяющее преодолеть любые вызовы на пути к успеху. Однако имейте в виду, что вам нужно и дальше действовать благоразумно, особенно в делах любви.

Скорпион

Вы будете более коммуникабельными и общительными, чем обычно. Вы, наконец, сможете выразить свои искренние чувства и мысли. Это поможет в достижении важных целей. Будьте смелы и рискните выйти из зоны комфорта.

Стрелец

Если вы долго не можете решиться – рискнуть или не рискнуть начать некий проект – не было более идеального времени, чтобы начать действовать. Честность и решительность помогут наладить переговоры. Используйте это время и предлагаемые возможности в своих интересах.

Козерог

Сентябрь принесет испытание – придется защищать свои права. Верьте в свои силы и не позволяйте никому сбить вас с пути. Не бойтесь говорить правду и сражаться за свои ценности.

Водолей

Не упускайте оптимизма – это единственное, что поможет вам держаться на плаву в это непростое время. Пора наконец решиться на изменения в жизни и сделать важный шаг к мечте. Не все будет удаваться сразу, но нужно верить в свою счастливую звезду.

Рыбы

Неопределенность в карьере будет препятствовать реализации некоторых проектов. Опыт поможет найти выход из сложной ситуации. Сейчас пора разработать глубокую стратегию перемен, к которым вы так стремились. Первое, что вам нужно сделать, это определить, как вы собираетесь монетизировать свои таланты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что для представителей некоторых знаков зодиака ретроград с 23 августа по 15 сентября будет особенно разрушительным.

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