Четыре знака больше всего пострадают от ретроградного Меркурия: кому будет труднее всего

Период ретроградного Меркурия в астрологии считается особенно неблагоприятным. Он приносит задержки в делах, неприятности в путешествиях, затруднения на работе и недоразумения в отношениях.

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По словам астрологов, для представителей некоторых знаков зодиака ретроград с 23 августа по 15 сентября будет особенно разрушительным. Ретроградный Меркурий – это время, когда все кажется непостоянным, это период обновления и глубинных трансформаций. Важно примириться с прошлым, осознать ошибки и с новыми силами двигаться вперед. Дева – изменчивый земной знак, отвечающий за практичность и логику. Ретроград в Деве покажет, что есть много вещей, которые мы не можем контролировать, а с некоторыми событиями нужно просто смириться.

Близнецы

Меркурий – ваша правящая планета, так что приготовьтесь к сложным испытаниям во время ретрограда. Старайтесь не принимать импульсивных решений и не планировать в дальних путешествий. Звезды советуют проводить больше времени с семьей, посетить родственников, вернуться к своим корням и отдохнуть на лоне природы.

Конечно, семейных проблем избежать не удастся, но попробуйте с пониманием и терпением обходить острые углы в разговорах. Время с семьей может пролить свет на воспоминания раннего детства, что поможет в процессе психологического исцеления.

Дева

Вас ждет довольно сложный период – все словно будет разрушаться, разваливаться. Но не опускайте руки, ретроград скоро закончится, и вы можете разобраться с хаосом в жизни.

Старайтесь не драматизировать и сохранять холодный рассудок. Ретроград в вашем знаке – не слишком приятный транзит, но, в конце концов, вашей правящей планетой является Меркурий, а значит, вы четко осознаете все происходящее и готовы к вызовам. Это точно не конец света, и вы обязательно со всем справитесь.

Стрелец

23 августа Меркурий начнет ретроградный путь через ваш 10-й дом карьеры и репутации. Это может привести к недоразумениям на работе и проблемам с руководством. Если вы давно хотели найти новую работу, начинайте действовать. Вы будете искать другой путь к успеху, возможно, даже придется вернуться старым незавершенным проектам, к которым вы уже потеряли интерес.

Старайтесь быть дипломатичными и не провоцировать конфликты. Ваши слова могут понять неправильно. В финансовых делах следует быть очень осмотрительными и тщательно перечислять все расходы. Не ждите мгновенных результатов и изменений, просто двигайтесь вперед с верой в свои силы. Ретроград дает вам время наверстать некоторые вещи, прежде чем вы будете готовы к новой эре карьерного успеха.

Рыбы

Ретроград повлияет на личную жизнь, ведь состоится он в вашем седьмом доме партнерства и отношений. Вам нужно научиться устанавливать здоровый баланс между "я" и "мы". Вы будете тщательно присматриваться к партнеру, пытаясь понять, устраивают ли вас эти отношения и не игнорируются ли ваши потребности.

Ретроградный Меркурий принесет конфликты и недоразумения, особенно если вы до сих пор страдаете от травм предыдущих отношений. В этот период, вероятно, вы даже вновь встретите человека из своего прошлого, который причинил вам так много боли. Пора осознать, что токсичные отношения – это не для вас и вам надоело постоянно кататься на эмоциональных качелях.

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