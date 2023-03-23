Почти лето: погода в четверг преподнесет украинцам приятный сюрприз. Карта

В четверг, 23 марта, погода в Украине будет почти летней. Осадков не предполагается, а воздух кое-где прогреется до +20 градусов по Цельсию.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды, разместите страницу до конца). В прогнозе сказано, что небо будет покрыто облаками, однако время от времени из-за них будет показываться солнце.

Осадки сегодня возможны только в Крыму – там местами может выпасть небольшой дождь. А в Одесской, центральных и северо-восточных областях ночью и днем можно будет наблюдать туманы.

Тепло днем в четверг будет по всей стране, а выше всего столбики термометров поднимутся в западных регионах Украины. Вместе с тем в Карпатах ночью возможны морозы.

"Температура ночью 1-6°, на побережье морей до 9° тепла, днем 13-18°, в Закарпатье и Прикарпатье до 21° тепла; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла", – говорят синоптики.

В Киевской области тоже будет облачно с прояснениями и без осадков.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а днем потеплеет до 13-18 с отметкой "плюс". В Киеве ночью 3-5 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать 14-16 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце марта-2023 в Украину может резко ворваться похолодание. В некоторых регионах государства можно ожидать даже снег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!