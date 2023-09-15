Почистит унитаз, сковороду и духовку: метод 'трех ложек'

Иметь универсальное чистящее средство в доме – мечта каждого, кто хоть раз пробовал найти нужную банку в шкафу с бытовой химией. Пожалуй, разработать что-то, что одинаково хорошо бы мыло и посуду, и пол, и унитаз все же невозможно, но некоторые средства приближаются к этому. И приготовить их можно самостоятельно из подручных ингредиентов.

OBOZREVATEL рассказывает о методе "трех ложек", который хорошо отмывает налет и грязь в сантехнике и убирает даже стойкий нагар со сковород и внутренностей духовки. Для изготовления чудо-пасты понадобится по столовой ложке трех средств – отсюда и название.

Итак, чтобы получить универсальное чистящее средство, нужно взять:

любую жидкость или гель для мытья посуды;

перекись водорода или уксус;

пищевую соду.

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Все составляющие тщательно перемешивают между собой до однородности. Мыльная составляющая растворяет жир и другие бытовые загрязнители, кислота хорошо действует на известковые отложения, а сода работает как мягкий абразив, поэтому все вместе действительно может очистить большинство поверхностей в доме.

При этом на сложных пятнах, как пригоревший жир или толстый слой извести, пасту лучше оставлять действовать примерно на 30 минут. Или дольше, если в этом есть такая потребность. После этого обработанное место нужно потереть щеткой и тщательно ополоснуть.

За счет того, что в состав пасты входят только относительно мягкие и экологичные составляющие, она подходит для большинства поверхностей в доме. Не следует ею чистить только то, что нельзя обрабатывать абразивными средствами (например, акриловые ванны) или кислотами (натуральный камень, резину, чугун).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о домашнем средстве, которое позволяет не только эффективно вытереть пыль, но и замедлить еее оседания.

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