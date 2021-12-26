Почему я не худею: раскрыты 7 главных причин

Часто люди вкладывают в свое похудение очень много сил, более того, подчиняют свой образ жизни данной цели. Однако такие попытки сбросить вес заканчиваются новым набором веса и этому есть объяснения.

Как рассказал личный тренер и тренер по здоровью со степенью в области кинезиологии, пищевых продуктов и питания Джейми Логи, не стоит отчаиваться, если сбросить лишние килограммы не выходит. Он же дал ряд рекомендаций, на что обратить внимание, чтобы сделать похудение более эффективным.

По мнению специалиста, похудеть человеку в данном случае мешает семь причин. Возможно, все вместе, а, возможно – одна или несколько из них.

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"В первую очередь вам надо принять мысль, что вы желаете похудеть и это уже будет вашей первой победой на пути к этой цели", – отметил Логи.

Слишком много тренировок

Вы начали новый комплекс упражнений и ощущаете отдачу от своего тела и чувствуете себя лучше после занятий. Вам нравится и вы постепенно увеличивается нагрузку. Уже занимаетесь не три раза в неделю, а каждый день.

"К сожалению, это не работает, и вам лучше дать своему телу отдохнуть. Когда вы занимаетесь слишком много, вы можете истощить свою центральную нервную систему. Вы помещаете свое тело в ситуацию, когда оно постоянно находится в состоянии стресса. А перетренированность может привести к травмам, разрывам мышц и растяжениям. Это также может ослабить вашу иммунную систему и сделать вас более предрасположенным к болезням. А это не поможет вам похудеть", – сказал специалист.

Он рекомендовал регулярно заниматься спортом, но давать себе время отдохнуть.

Недостаток сна

"Если вы испытываете недостаток сна, ваше тело начинает думать, что происходит какая-то травма. Это также может привести к повышению уровня гормонов стресса. Они могут вызвать сильное воспаление в организме и могут быть причиной многих серьезных заболеваний. Наряду с этим, эти гормоны стресса также очень затрудняют похудение, и ваш метаболизм начинает замедляться", – предупредил Логи.

Недосыпание также может привести к увеличению веса из-за повышенного потребления пищи.

"Это вполне логично. Если ваше тело не получает энергии от сна, оно будет искать в другом месте (еде), чтобы восполнить недостаток. Старайтесь спать не менее 7-8 часов за сутки. Это означает, что нужно создать хороший распорядок дня. Постарайтесь отключить синий свет от электронных устройств, которые могут нарушить сон, и не употребляйте алкоголь или кофеин во второй половине дня", – добавил специалист.

Недостаточное питание

"Это может сбить с толку, ведь если вы едите меньше, вам наверняка следует худеть, не так ли? Все это опять же про гормон стресса. Если вы задаетесь вопросом: "Почему я не худею?" пора посмотреть, что и сколько вы едите, поскольку, возможно, вы испытываете дефицит калорий.

Когда количество калорий, которые вы потребляете, недостаточно для вашего типа телосложения, ваше тело думает, что пора накапливать жир в организме на случай непредвиденных обстоятельств", – пояснил эксперт.

Отсутствие мышечной массы

"Во-первых, просто наращивание мышц с помощью силовых тренировок потребует усилий всего тела. Это сжигает много калорий, что поможет в похудении. Кроме того, тренировки улучшат гормональное состояние вашего тела. Оно сможет сжигать калории еще долго после завершения тренировки. Ваш метаболизм повысится, а похудание станет более достижимым", – отметил специалист.

Недостаточное количество белка

Белок важен для множества различных функций организма, от выработки гормонов до регулирования регенерации тканей и органов в организме.

Белок также может сдерживать тягу к еде и поддерживать более стабильный уровень сахара в крови.

"Таким образом, при употреблении белка, вы не получите тех больших пиков и падений, которые могут привести к желанию большего количества углеводов и, возможно, к увеличению веса", - сказал Логи.

Слишком много калорий

Подсчет калорий не так прост, как может показаться, поскольку не все калории одинаковы. 100 калорий грецких орехов действуют на ваш организм иначе, чем 100 калорий безалкогольного напитка. Тем не менее, важно знать, сколько вы едите, даже если вы едите здоровую пищу, поскольку вы можете быть удивлены тем, сколько калорий вы потребляете, не зная об этом.

Чтобы похудеть, посоветовал тренер, важно отказаться от безалкогольных напитков, соков, спортивных напитков, фирменного кофе и т. д.

"Это быстродействующие калории, которые не насыщают вас и могут вызвать желание съесть больше", – предупредил он.

Слишком много углеводов

"Большинство углеводов, которые мы едим, вообще не нужны организму. Такие продукты, как белый хлеб, белый рис, белая мука и белый сахар, например, не обеспечивают вас питательными веществами и имеют очень высокий гликемический индекс. Это поддерживает повышенный уровень сахара в крови и затрудняет похудение", – предупредил специалист.

Логи добавил, что при любом затруднении на пути к похудению, следует проанализировать свой образ жизни, стиль питания. А при малейших сомнениях – обращаться к специалистам, которые помогут найти проблему и подскажут пути ее устранения.

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