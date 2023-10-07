Почему во время грозы следует оставить одну лампочку включенной: причина удивит

Осень – время непогоды и дождей, и если летние грозы дарили желанную прохладу, то октябрьские бури могут вызвать беспокойство. В связи с тем, что мы окружены электроникой, возникает вопрос – можно ли использовать интернет во время грозы?

Оказывается, что вокруг использования электронных устройств во время грозы существует много мифов. Некоторые из них развенчало издание Porady Interia.

Электроника во время грозы

Увидев первые вспышки молнии в небе, некоторые люди начинают быстро отключать все электронные устройства. Остальные относятся к грозе гораздо спокойнее и продолжают использовать электронику. Паниковать, конечно, не стоит, но второй группе следует немного изменить свои привычки.

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Специалисты рекомендуют выключать электронное оборудование во время грозы – таким образом, мы защитим его от повреждений, которые не сможет отремонтировать даже лучший сервисный центр.

Даже использование фильтров перенапряжений не гарантирует безопасность. В случае столь сильного разряда они не срабатывают, так что их не следует рассматривать как надежную защиту электроники, в том числе компьютерной.

Нельзя использовать электрические приборы во время грозы (например, блендер, миксер или фен). В случае удара молнии это может создать для пользователя риск поражения электрическим током через импульс, распространяющийся в проводах установки.

Использование телефонов

Один из самых распространенных мифов касается использования смартфонов. Во время грозы мы часто продолжаем использовать Интернет и скролить новостную ленту. В сети до сих пор идут дискуссии о том, притягивают ли телефоны молнию. Утвердительный ответ – один из самых популярных мифов.

Специалисты отмечают, что сотовая сеть не влияет на то, куда ударит молния. Электромагнитное поле, создаваемое смартфоном, слишком слабое, чтобы привлечь молнию. Поэтому можно пользоваться мобильным телефоном во время грозы, но только если он не подключен к розетке для зарядки.

Интернет во время грозы

Мобильный интернет тоже не притягивает молнии. Однако эксперты отмечают, что модемы и роутеры следует отключать от электрической сети во время грозы.

Отключенный от розетки ноутбук не представляет опасности. Однако от включения настольного компьютера придется отказаться.

Лампочка и гроза

Оказывается, обычная лампочка может повысить нашу безопасность. При ударе молнии в сети может циркулировать перенапряжение – когда оборудование выключено, оно не найдет розетки, и повторное подключение телевизора или компьютера может привести к серьезному повреждению устройства. Если мы включим лампочку, то разрушительная сила перенапряжения будет направлена на нее. Это гораздо меньшие потери, чем риск выхода из строя более дорогих устройств.

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