Почему в Японии много долгожителей и самые высокие зарплаты: история о чудесах, которые творит положительное мышление

Япония – своеобразное "экономическое чудо", страна с развитой экономикой и высоким уровнем жизни. Промышленность Японии в значительной степени сосредоточена на автомобильном, технологическом и инновационном секторах. Страна имеет очень благоприятную среду для расширения бизнеса и перспективы для развития международной торговли.

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Более 90 тысяч японцев пересекли столетний рубеж. Секрет долголетия до сих пор точно неизвестен: одни говорят, что он связан с полезными привычками и особенностями питания, другие в качестве основной причины указывают особенности менталитета и жизненной философии. Почему в Японии много долгожителей и самые высокие зарплаты, разбирался OBOZREVATEL.

Рекорды долгожителей

Согласно последним исследованиям, в Японии столетний рубеж пересекли около 10 тысяч мужчин и 80 тысяч женщин.

Общее количество долгожителей того года в стране составило около 90,5 тысяч. В последние два десятилетия цифры постоянно росли.

Средние зарплаты японцев

Средняя зарплата в Японии составляет 6180000 японских иен (JPY) или 53583 долларов США в год (по курсу 1 JPY = 0,0087 долларов США).

Этот показатель отличается по регионам и зависит от различных факторов, таких как опыт работы, уровень образования, особенности вакансии и т.д. Следовательно, учитывая все эти элементы, по данным Salary Explorer, в 2022 году средняя зарплата в Японии составляла 545 тысяч JPY (4730 долларов США) в месяц.

Цифра средней зарплаты включает в себя дополнительные преимущества, такие как жилье и транспорт.

В Японии обычно 40-часовая рабочая неделя, а минимальную почасовую оплату труда устанавливает региональный совет для каждого региона. В среднем минимальная почасовая заработная плата продолжает расти.

Токио предлагает самую высокую среднюю зарплату в Японии, поскольку здесь много крупных корпораций и большой бизнес-рынок. Следующие по статистике – Йокогама и Осака.

Секрет позитивного мышления

Возникает вопрос: как маленькая страна, в которой очень мало природных богатств, плодородной земли и места для строительства жилья и городов достигла такого уровня развития? Недостаточно принимать во внимание только здоровое питание и полезные привычки, ведь множество стран и регионов расположены на теплых морских или океанических побережьях, и жители потребляют ту же рыбу, рис и водоросли, что и японцы, но и близко не имеют такого высокого уровня жизни.

Японцы имеют особую философию общения. Они не пытаются при коммуникации испортить настроение собеседнику. Японцы глубоко ценят покой и гармонию. Вероятно, они одними из первых не только осознали важность позитивного мышления, но и стали применять его на практике.

Японцы действительно умеют контролировать свои мысли. Негатив не только портит настроение, но и влияет на здоровье. Фактически он разрушает будущее. Японцы практикуют отказ от слова "нет". Сделать это на уровне всеобщего сознания оказалось несложно. Теперь каждый – в школе, на работе или дома – пытается контролировать свои мысли и не дает негативу испортить жизнь и разрушить будущее.

Так что позитивное мышление и забота о ментальном здоровье (не только своем, но и окружающих) позволяют японцам чувствовать гармонию и жить наполненной жизнью. Это и есть один из секретов долголетия.

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