Мышление миллионера: какие привычки приведут вас к богатой и успешной жизни

Известное руководство "думай и богатей", возможно, и привело кого-то к успеху, но, вполне логично, не стало ключевым секретом богатства. Чтобы добиться успеха нужно действовать. И речь не только о тяжелом труде без отпусков и выходных, а скорее и об элементарных ежедневных привычках.

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Важно постоянно учиться и стремиться к знаниям, есть здоровую пищу, заниматься спортом, окружать себя образованными и мудрыми людьми. А еще – на пути к большой цели ставить маленькие, промежуточные. OBOZREVATEL разбирался, какие привычки помогут разбогатеть и стать успешным.

Акцент на важном

Следует научиться выполнять задачи последовательно и систематически, не хватаясь за все дела одновременно. Сначала – самое важное. Оцените приоритетность и выполняйте дела в правильной очередности. Некоторые дела срочные, а некоторые могут и подождать.

Здоровый сон

Часто нам кажется, что в сутках слишком мало часов. Мы стараемся успеть как можно больше. Но изнурительный труд с утра до ночи также не принесет пользы. Вы будете чувствовать усталость, слабость, разбитость. Здоровый сон – один из главных залогов продуктивности. Не пренебрегайте им. Определите, сколько времени вашему организму нужно для отдыха и старайтесь спать столько часов, сколько вам комфортно.

Упражнения для тела

Сидящий образ жизни может принести много проблем со здоровьем. Богатые и успешные люди не пренебрегают спортом. Тело нужно держать в тонусе. Физическая активность положительно повлияет и на умственную деятельность. Можно заняться плаванием, силовыми тренировками, прогулками на велосипеде, пробежками, футболом и т.д.

Режим питания

Важно подобрать удобный график приема пищи и стараться не нарушать его. Не следует перегружать желудок.

Попытайтесь придерживаться правильного питания. Больше витаминов и микроэлементов. Организм должен получать достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Отпуск

Говорят, что миллионеры не уходят в отпуск. На самом деле следует прислушиваться к самочувствию и брать отдых, когда чувствуете первые симптомы усталости. Не доводите себя до выгорания – так возвратиться к труду будет сложно. Чем больше удовольствия доставляет работа, тем меньше вы будете испытывать усталость.

Время для обучения

Успешные люди постоянно самосовершенствуются. Они хотят узнать как можно больше – читают книги, следят за полезными источниками в интернете, общаются с образованными людьми. Они никогда не теряют жажду знаний и стремятся к саморазвитию.

Поэтапность

Поставив перед собой большую цель, идти к ней рациональнее всего маленькими шагами. Именно такая тактика чаще всего ведет к успеху.

К примеру, вы хотите накопить на банковском счете 100 тысяч гривен. Определите сроки промежуточных результатов: через месяц следует отложить 5 тысяч, потом еще 10 – и так далее. Достигнув маленького промежуточного успеха, можно порадовать себя вознаграждением.

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