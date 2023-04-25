Почему в Украине появилось северное сияние: что предвещают мировые мифы

Внезапное появление в небе над частью регионов Украины северного сияния поздно вечером 23 апреля вызвало бурную реакцию соцсетей. Кроме красивых фото люди начали публиковать разные толкования, что может означать это небесное событие. Особенно в регионе, где оно совсем не является типичным.

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OBOZREVATEL погрузился в мифологию разных народов мира, чтобы выяснить, что оно означало для северных народов. А что думали о появлении сияния южные этносы, видевшие его крайне редко.

Викинги верили, что сияние является земнам проявлением их богов. Согласно легенде, в небе сияли доспехи Валькирий, сопровождавших воинов в Вальгаллу, где их ожидал Один – главный бог и правитель Асгарда.

В других же легендах считали, что сияние – дыхание храбрых воинов, погибших в бою.

Саамы, коренной финно-угорский народ, считал, что сияние – это души умерших. Так что его нужно было уважать. Было запрещено петь под ним, свистеть или махать руками. Да и вообще вспоминать его появление было неприемлемо. Считалось, что шумных людей сияние могло наказать, сустившись на Землю и отрезав голову. Поэтому неудивительно, что появление северного сияния считалось плохим знаком.

В Финляндии северное сияние называется revontulet, что дословно переводится как "огненная лисица". Считается, что его вызывают дикие песцы, так быстро бегающие по небу, что затрагивая горы, создают сияющие в небе искры.

В исландском фольклоре существует поверье, что северное сияние помогает облегчить боль во время родов, но беременные женщины не должны были смотреть на него, иначе ребенок мог родиться косоглазым.

В Гренландии люди верили, что северное сияние – это души детей, которые умерли во время родов и теперь танцуют по небу, а в Норвегии считали, что северное сияние – это души старых дев, которые танцуют в небесах и машут рукой находящимся внизу .

Инуиты северной Гренландии верили, что свет – это духи умерших, которые играют в небесные игры с моржовым черепом, в то время как другие местные инуитские общины считали, что моржи играют в игры с человеческим черепом.

В Северной Америке сияние считали либо душами умерших предков, либо духами животных. Но оно не всегда было дружелюбным.

Некоторые индейские племена считали северное сияние огнем от факелов в руках духов, которым было поручено провести души недавно умерших над пропастью.

Индейцы Великих равнин также верили, что свет был отражением больших пожаров. Это были блики гигантского пламени под огромными котлами, которые разжигали северные племена, чтобы приготовить своих врагов.

В Гудзоновом заливе, Канада, верили, что свет – это фонари демонов, преследующих заблудшие души.

На Аляске инуиты также боялись сияния и носили с собой ножи, чтобы защититься от злых духов полярного сияния.

В странах на юге Европы считали, что танцующие кроваво-красные полосы полярного сияния являются злым знаком. Северное сияние воспринималось как предвестие войны или других опасностей.

Например, в конце 18 века начало Французской революции потрясло страну. За несколько недель до свержения монархии в небе над Англией и Шотландией появилось алое полярное сияние, и люди сообщали, что слышали сражения огромных армий в небе. Испуганные очевидцы верили, что это предвещает войну и приближающуюся смерть.

Шотландцы называли северное сияние "Веселыми танцорами", изображавшими падших ангелов или небесных воинов, участвующих в эпическом сражении.

Однако не все видели в полярном сиянии предвестника беды. Во многих североевропейских культурах сияние рассматривалось как благоприятный знак. Эстонцы верили, что это отличные сани, которые везут гостей на зрелищную свадьбу на небесах.

Часто мифы объясняли появление сияния с помощью историй о животных и природе. Говорили, что северное сияние появляется, когда киты играют. Датчане верили, что его вызывают соревнующиеся лебеди, кто сможет долететь дальше на север. Согласно легенде, некоторые лебеди попадали в ледяную ловушку и, пытаясь спастись, махали крыльями, создавая в небе вспышки света.

Шведские рыбаки с нетерпением ждали полярного сияния, так как считали, что это блики гигантских косяков сельди, проплывающих неподалеку. Для них зрелище полярного сияния приносило удачу и сулило большой улов.

В греко-римской мифологии верили, что каждый день Аврора несется по небу на своей колеснице, извещая брата и сестру о начале нового дня оставляя после себя сияние. На латыни северное сияние так и называется Aurora Borealis.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как возникает северное сияние с точки зрения науки.

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