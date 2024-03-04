Почему в СССР женщины выглядели старше: раскрыты причины

Женщины в Советском Союзе, как правило, выглядели значительно старше своих лет, по сравнению с сверстницами из других стран. Этот феномен имел много причин, связанных с политическим, экономическим и социальным устройством СССР.

Образ советской женщины часто ассоциируется с жесткой внешностью, усталостью и потухшим взглядом. OBOZ.UA собрал несколько причин, из-за которых гражданки СССР выглядели значительно старше и хуже современных женщин в их возрасте.

На фотографиях и в кинохрониках того времени мы видим женщин, которые кажутся значительно старше своих лет. Одной из причин является то, что выглядеть хорошо и следить за собой в СССР считалось моветоном, ибо красивая женщина походила на "нетрудовой элемент" или даже на "женщину легкого поведения".

Даже в советских фильмах можно увидеть, что из привлекательных женщин делали антигероинь. Их высмеивали на фоне трудолюбивых и преданных коммунизму персонажей.

Тяжелый труд

Советские женщины получили возможность работать наравне с мужчинами еще в 1917 году. На это повлиял прежде всего прагматизм, потому что они стали дополнительной рабочей силой и в течение всего XX века занимались тяжелой ручной работой.

"Освобождение" женщин от обязанности быть хранительницей домашнего очага превратилось в их эксплуатацию для нужд страны.

Тяжелый физический труд плохо влиял на здоровье и менял внешний вид советских девушек, в частности ожогами и шрамами. Кроме того, после работы женщин ожидали еще и "чисто женские домашние обязанности", такие как приготовление пищи, мытье посуды и т.д.

Бытовое рабство

Женщины, которым все же удавалось избежать тяжелого физического труда на заводе, все равно не могли позволить себе жить свою лучшую жизнь, потому что попадали в бытовое рабство. В СССР считалось, что женщина должна отвечать за нескончаемый ряд обязанностей. Она должна была стирать, поддерживать порядок, шить, готовить завтрак, обед из трех блюд и ужин для всей семьи.

Кроме того, женщина всесторонне занималась детьми и должна была мотивировать и всячески угождать мужчине. В такой системе проживало не менее 85% людей.

Также все, кто не работали, были вынуждены ежедневно стоять в очередях, чтобы купить хоть что-то, чем можно было накормить семью.

Дефицит

В СССР отсутствовали даже нормальные средства для женской гигиены, что уж говорить об уходе за волосами, зубами и кожей.

Декоративная косметика в союзе стала общедоступна только в 80-е годы. Она была не лучшего качества, но из-за отсутствия альтернатив женщины пользовались тем, что есть. Дешевые косметические средства с плохим составом провоцировали сухость кожи, покраснение и различные высыпания.

В то же время косметика для ухода за собой в СССР была преимущественно медицинской, назначалась врачами и продавалась в аптеках. А импортные средства по уходу за кожей были в дефиците, поэтому их могли позволить себе только состоятельные барышни.

Народные методы

С косметологическими процедурами в СССР тоже было тяжело. Такие услуги оказывались преимущественно в больших городах и имели большую цену. Поэтому это побуждало женщин ухаживать за собой в домашних условиях, используя так называемые народные методы, которые нередко усугубляли ситуацию.

Питание

Ни для кого не секрет, что в СССР не было столь широкого выбора продуктов питания, как сейчас. Поэтому люди часто не получали все необходимые полезные вещества.

Кроме того, что нужно было выстоять бесконечные очереди, чтобы купить еду, само качество продуктов тоже было на довольно низком уровне. Во многих продуктах содержались консерванты и стабилизаторы, что плохо влияют на человеческое здоровье и, как следствие, на внешность.

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