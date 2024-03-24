Почему в СССР запрещали генетику: науку чуть не уничтожили

История науки знает многие примеры цензуры и преследований. Одним из самых ярких и трагических эпизодов стала кампания по дискредитации генетики в Советском Союзе.

До 1930-х годов генетика была одной из самых прогрессивных наук. OBOZ.UA собрал информацию о том, почему в конце концов она пришла в упадок и была запрещена в СССР.

Генетика используется в частности для селекции новых сортов растений, которые обладают лучшими характеристиками, такими как устойчивость к болезням, высокая урожайность и качество.

В 1920 году ученый Трофим Лысенко предложил способ яровизации (закалки) растений для того, чтобы повысить урожай, однако на практике метод оказался не действенным. Светила тогдашней биологии и генетики не очень благосклонно относились к ученому, однако он был по душе власти. Когда Лысенко получил одобрение Сталина, то стал беспощаден к генетике.

В 30-е годы уже все науки в СССР были политизированы. Власти тщательно следили за тем, чтобы ни в коем случае не нарушались догмы марксизма и ленинизма.

В то же время Лысенко прославился в биологи и стал монополистом Академии наук СССР, но не за счет научных исследований, а за счет громких обещаний. Он начал отрицать генетику, называл ее лженаукой и стал доносить на своих коллег ученых.

В результате представителей научного сообщества признали врагами народа и расстреляли или пожизненно заключили в тюрьму.

Одним из репрессированных ученых был Николай Вавилов, возглавлявший генетиков до 30-х годов. Он открыл закон гомологичных рядов в наследственной изменчивости, что сыграло решающую роль в изучении эволюции и селекции. Но вместо признания его заключили в тюрьму, а в 1943 году он погиб.

Уже в 1939 году было объявлено, что такая наука, как генетика, не может существовать в СССР, поскольку противоречит государственной идеологии.

Так называемая лисенковщина продолжалась вплоть до 1964 года. Она прекратилась благодаря Ивану Фролову – ученому, который смело выступил против Лысенко и доказал научными трудами существование генетики. Однако за 25 лет она серьезно деградировала и отстала, поэтому даже после распада СССР она не смогла восстановиться.

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