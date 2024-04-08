Почему в СССР все болезни лечили банками, хотя эффекта не было

Те, кто застал СССР еще хотя бы ребенком, могут помнить людей с характерными круглыми кровоподтеками на груди и спине. Так выглядят следы от банок, которыми лечили многие болезни.

Сейчас эту практику можно встретить разве что в специализированных центрах народной медицины и в некоторых массажных салонах. OBOZ.UA разбирался, откуда в Союзе появились банки, что ими лечили и почему они никогда ни от чего не помогали.

Почему в СССР стали популярными банки

Советская медицина была, мягко говоря, весьма специфичной. Врачи принимали больных большим потоком, получали за свою непростую работу очень скромную зарплату, а материалов и препаратов для работы им выдавали совсем мало из-за тотального дефицита. Поэтому медики были такими нервными и напряженными и часто общались с пациентами и проводили им процедуры грубо. Добавьте к этому отсутствие обезболивания для большинства процедур, горькие лекарства без оболочек и особенно удручающую обстановку советских больниц, и вы поймете, почему люди в СССР предпочитали лечиться как угодно, только бы не обращаться к "передовой" медицине.

Откуда пришли банки

Эта практика, скорее всего, была взята из китайской народной медицины. Согласно ее принципам, применение банок улучшает микроциркуляцию крови в тканях, повышает защитные силы организма, уменьшает боль и ускоряет выздоровление.

Чтобы поставить банку, в ней с помощью спирта и огня создают вакуум, после чего сразу прикладывают предмет к телу – как правило, на спине, реже на груди. Кожа сразу всасывается внутрь, из-за натяжения в ней лопаются капилляры и происходит местное кровоизлияние. Ощущения при этом возникают достаточно неприятные. Нередко они перебивают собой местные боли, из-за чего возникает субъективное чувство облегчения после процедуры.

Что в СССР лечили банками

Считалось, что вакуумный массаж мог облегчить разные типы боли. Также его применяли от разных простудных и респираторных заболеваний. Банки якобы могли облегчить кашель, ускорить отход мокроты, уменьшить воспаление. Процедуры приписывали способность улучшать упругость мышц и повышать тонус кожи.

Что говорит современная медицина

Доказательная медицина не имеет убедительных аргументов в пользу использования банок. Немногочисленные исследования указывают, что эффект процедура дает не больше, чем ожидание приема у врача. Вдобавок Американское онкологическое общество указывает, что применение банок несет с собой небольшой риск ожогов кожи. В настоящее время процедуру относят к псевдомедицинским практикам и не рекомендуют заменять ею лечение серьезных состояний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о напитке, который в СССР считали лекарством от всех болезней. Удивительно, но в чем-то он действительно может быть полезен.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.