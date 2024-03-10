Модные в СССР вещи вредили здоровью: что было опасно носить женщинам

Каждой женщине хочется соответствовать современным модным тенденциям, выглядеть стильно и ярко. Советские гражданки не были исключением, но из-за того, что СССР был не в состоянии обеспечить людей качественными и удобными вещами, у девушек нередко возникали проблемы со здоровьем.

OBOZ.UA собрал список вещей, которые были популярными среди советских женщин. В те времена модницы выбирали красоту даже несмотря на то, что приходилось пренебрегать удобством и здоровьем.

Сапоги-чулки

В СССР до 70-х годов можно было найти только ботинки, поэтому, когда из-за границы в союз попали сапоги-чулки, они сразу получили свою популярность. Модницы в течение часов стояли в очередях, чтобы приобрести эту обувь. Но онf былf не только необычной и красивой, но и невероятно неудобной. Сапоги плотно сжимали ногу, не позволяя крови нормально циркулировать, поэтому их нельзя было носить регулярно. Кроме того, на западе морозы были значительно слабее, чем вСССР, поэтому женщины сталкивались не только с болями в ногах, онемением и варикозом, но и с обморожением и простудами.

Платья и свитера с добавлением люрекса

Люркес – это металлическая нить, вплетаемая в трикотаж. Она добавляла ткани мерцания и торжественного блеска, но вместе с этим вызывала раздражение и аллергию. Однако женщины не отказывались от вещей с добавлением люркеса и днями терпели зуд, чтобы выглядеть блестяще.

Одежда из синтетики

Раньше красители хорошо красили только синтетическую ткань, поэтому советские модницы предпочитали видеть синтетику в своем ежедневном гардеробе. Однако ненатуральные материалы не пропускают воздух, что может привести к перегреву, потливости, аллергическим реакциям и раздражениям кожи, особенно если носить их регулярно.

Солнечные очки из темного стекла

Качественные очки – это довольно дорого, потому неудивительно. Что в СССР найти их было почти невозможно. Люди покупали оправы с обычным окрашенным стеклом, которое никак не защищало от вредного ультрафиолетового излучения.

Некачественные очки только усугубляли ситуацию, потому что за счет того, что в темных очках женщины могли не жмуриться, в глаза попадало еще больше УФ, чем обычно.

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