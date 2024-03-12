Почему в СССР постоянно стояли очереди в магазины: купить не получалось даже сигареты

Люди, хорошо помнящие СССР, одним из самых тяжелых своих воспоминаний называют очереди. Чтобы получить какой-то товар, порой приходилось выстаивать по несколько часов и пережить не один конфликт с соседями по очереди.

Да, очереди существуют и сейчас. Посмотрите, например, на магазины техники Apple в день выхода нового iPhone. Но это единичные случаи. В Советском Союзе приходилось выстаивать буквально за всем. Больше о тогдашних очередях рассказал блогер и исследователь быта в СССР Максим Мирович.

Он, в частности, подчеркнул, что тотальный дефицит и, как следствие, необходимость часами стоять в надежде принести домой хоть что-то, не являлся следствием горбачевской перестройки, как сейчас утверждают желающие вернуть Союз. Так, в фильме "Новоселье Олега Попова" 1960 года они показаны во всех подробностях.

Почему появлялись очереди

Появляться очереди начали из-за дефицита товаров, который стал следствием плановой советской экономики. Спрос часто значительно превышал запланированное предложение, поэтому люди собирались там, где можно что-то получить, в надежде, что на них хватит товара.

План производства утверждался руководителями коммунистической партии, а не формировался фактическим спросом как в рыночной экономике. Поэтому нередкой была ситуация, когда, условно, прессов для чеснока производили аж с запасом, а пылесосов не хватало. Пресс можно было купить в любой момент, и он лежал в каждом доме, а вот за пылесосами собирались огромные очереди. Такие ошибки в планировании были постоянными, а значит и очереди – повсеместными.

Другая проблема, которую рождала плановая экономика, это низкое качество товаров. Отсутствие конкуренции не стимулировало производителей улучшать то, что они производили – все равно люди раскупят, чтобы у них было хоть что-то. Безумный спрос возникал даже на то, что сломается через месяц. Потому что такой ненадежный товар лучше, чем вообще ничего, считали советские граждане. И ремонтировали купленное своими силами.

На какие товары очереди были самыми большими

Если кратко, то советским людям приходилось стоять буквально за всем. Существовали даже очереди за жильем или автомобилями, которые могли длиться десятилетиями, но за ними следили советские бюрократы, которые, кстати, могли торговать местами и тасовать порядок за определенное вознаграждение. Физически приходилось выстаивать даже самые простые бытовые товары.

Продукты питания

Стоять в очереди приходилось даже за подгнившими плодами в неприятный зловонный овощной. Что уж говорить об относительно качественных продуктах, как сыровяленная или сырокопченая колбаса. За ними даже ездили в более богатые регионы. Существовали так называемые колбасные электрички, на которых люди катались в выходные, чтобы добыть еды для семьи.

Практически всегда выстраивались люди за экзотическими фруктами, как мандарины или бананы. Постоянно в доступе были разве что яблоки. Ценились и "собирали аудиторию" польские замороженные овощи, венгерский зеленый горошек и болгарский кетчуп, а также качественные сладости.

При этом за каждым продуктом приходилось стоять по отдельности. Торговля была организована не так, как сейчас, когда почти все необходимые потребительские товары можно купить в одном супермаркете. Даже в универмагах была отдельная очередь в каждый отдел – молочный, мясной, овощной. Поэтому нередко на покупки ходили целыми семьями, оставляя по одному члену семью в отдельной очереди.

Одежда и обувь

Купить качественную готовую одежду в СССР было почти нереально. Поэтому шить и вязать умела едва ли не каждая женщина. А появление болоневых курток или сапог, которые дома сделать сложно, вызвало настоящий ажиотаж. При этом часто возникала ситуация, когда в магазине появлялась только одна модель или всего несколько размеров. Брали даже то, что не подходило, потому что у людей не оставалось другого выхода. Неподходящую одежду перешивали. Нередко одеждой работники магазинов торговали "с черного входа". Но и цена в таком случае была выше.

Косметика и средства гигиены

Советская промышленность была настроена на обеспечение военно-промышленного комплекса, а о нуждах простых граждан заботились в последнюю очередь. Поэтому даже более-менее доступная туалетная бумага в СССР появилась в начале 70-х гг. Косметика и средства гигиены под категорию товаров первой необходимости не подпадали, поэтому их всегда не хватало. А это вызвало очереди. Ту же туалетную бумагу после нескольких часов стояния скупали десятками рулонов, чтобы на дольше отложить следующий такой визит. Купленное гордо несли домой, накинув вязку на шею, как бусы.

Алкоголь и сигареты

Для советского человека не редкостью было курить так называемую махорку либо самосаженный табак. В магазинах качественные сигареты являлись настоящей редкостью. Если удавалось раздобыть пачку импортных, их берегли, как сейчас берегут дорогие сигары.

Ситуация с алкоголем особенно обострилась при Горбачеве, который решил ввести "сухой закон". По его условиям водку продавали только в четко определенных магазинах и в ограниченное время. Поэтому к открытию ликероводочного у его входа собиралась уже немалая толпа.

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