'А почему я?' Топ фраз, по которым можно узнать человека родом из СССР

Быт очень сильно сказывается на языке общества – об этом скажет любой профессиональный филолог. Особенно если это такой специфический быт, как жизнь в Советском Союзе.

Тотальный дефицит товаров, подавление проявлений индивидуальности и повсеместная коммунистическая идеология настолько повлияли на людей, что фразы, которыми они пользовались в советские времена, мы слышим до сих пор. Блогер Максим Мирович собрал такой словарик советского человека, который вряд ли можно перевести на другой язык без детального объяснения контекста. Если вы пользуетесь этими фразами, значит влияние "совка" на вас продолжается.

"Кто крайний?"

Тотальный дефицит в СССР породил такое явление как повсеместные очереди. Увидев такую, советский человек сначала спрашивал: "кто крайний?" и занимал место, а потом уже интересовался, за чем именно будет стоять. Причем, очереди собирались не только в магазинах. Их можно было увидеть и в медучреждениях, госучреждениях, любых организациях, оказывающих услуги.

"Выбросили"

Товар, за которым собирались эти очереди, часто описывались словом "выбросили". И нет, речь шла не об утилизации, а о привычке продавцов бросать товар на прилавок. И чем дефицитнее был товар, тем эффектнее должен быть сам жест. За тем, что "выбросили", выстраивались независимо от уровня потребности в нем. Это могло быть что угодно – от колбас до люстр и бытовой техники. На сегодняшний день это слово в таком смысле почти исчезло из употребления.

"Где брали?/Где достали?"

Другое проявление тотального дефицита в СССР – это постоянный интерес его жителей к тому, где и что можно "достать". А товары тогда действительно не покупали, а именно доставали. Для этого использовались знакомства с работниками торговли и другие связи. Обменять деньги на товар было проблематично, и процесс превращался в настоящий квест. К счастью, сейчас люди в большинстве своем именно покупают или заказывают вещи, которые нужны им в ежедневном быту.

"Сообразим на троих?"

Чтобы объяснить эту фразу, нужно давать достаточно широкий контекст. Итак, в СССР средний обед для рабочего предприятия стоил в столовой около 80-90 копеек. А значит, те, кому не упаковывали еду с собой, имели каждый день в кармане примерно один рубль – на питание и на дорогу. При этом бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек. Чтобы ее купить, нужно было найти еще двух обладателей такого дневного бюджета. Прямо высказывать такое намерение не годилось, потому что выпивали нередко в обеденный перерыв, чтобы вечером вернуться домой уже почти трезвыми. Поэтому родился этот эвфемизм.

"А почему я?"

Инициатива в СССР, как известно, каралась, поэтому типичный советский человек привык ее не проявлять, а работой не заниматься, а туда просто ходить (кстати, еще одна типичная фразочка с тех времен). Все равно заплатят строго по тарифной сетке, независимо от результатов. Поэтому трудолюбием такие рабочие не отличались. И даже возмущались, когда на них пытались возложить какие-то обязанности, и пытались выяснить, за что им такое наказание. Да, в Советском Союзе официально не было безработицы, но и работы с таким подходом тоже, как таковой, практически не существовало.

"Гляди, деловой какой!"

Отсюда же вытекает и возмущение, вызывавшее желание других людей эту самую инициативу проявить. Любые идеи, попытки сделать что-то лучшее, улучшить процессы, как правило, встречали волну негатива. Ведь идею принесет кто один, а работать заставят всех. Поэтому к подобным проявлениям типичные советские люди относились негативно.

"Тебе что, больше всех надо?"

К сожалению, этот подход жив до сих пор. Советскому человеку, чтобы уцелеть, лучше было сидеть тихо – не говорить, что он думает, не пытаться что-то сделать, как-то себя проявить, попасть в поле зрения ответственных лиц. Закрепилась эта тенденция во время сталинских репрессий 30-х годов, когда в обществе царил тотальный страх перед физическим уничтожением. В психологии это называют выученной беспомощностью. Такие люди стараются минимизировать свои потребности и не очень хорошо относятся к тем, кто не хочет жить по этим же правилам. Иногда даже с благими намерениями – так проявляют сочувствие к тем, кто потенциально может пострадать из-за собственной инициативности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему советская женщина могла оказаться в тюрьме за брак с иностранцем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.