Почему в СССР носили 'ожерелье' из туалетной бумаги и как она появилась в жизни 'советов'

В последние два десятилетия существования СССР на улице можно было увидеть странное с современной точки зрения явление – человека с "ожерельем" из рулонов туалетной бумаги. Объяснить сейчас, почему советские граждане иногда выглядели именно так, может быть непросто. Но мы попробуем.

История появления и популяризации туалетной бумаги в Советском Союзе заслуживает отдельного освещения. OBOZ.UA разбирался в нюансах.

Когда появилась советская туалетная бумага

Когда весь цивилизованный мир уже давно был знаком с бумажными гигиеническими изделиями, в СССР продолжали больше думать о гонке вооружений и завоевании космоса. Поэтому первая туалетная бумага промышленного производства появилась в государстве только в 1969 году. Для этого из Англии в Ленинград (сейчас Санкт-Петербург) доставили специально закупленное оборудование.

До этого люди пользовались обычной газетой. Печатную пропаганду в Союзе выпускали в достаточных количествах, что приводило к накоплению большого объема макулатуры. Потому люди придумывали газетам дополнительное применение. К примеру, разрезали на куски и клали в туалете. О том, что краска для печати содержит свинец и другие вредные вещества, а сама бумага достаточно жесткая, люди особо не задумывались.

Как туалетная бумага стала популярной

Привыкшие к тотальной экономии советские люди первое время не обращали внимания на странные рулоны. Они не понимали, зачем дополнительно тратиться, если есть сколько угодно практически бесплатных газет?

Поэтому популяризировать гигиеническое средство стали типичным для СССР способом – методами принуждения и пропаганды. Рулоны начали раздавать рабочим комбината, который его производил. Также в кинотеатрах крутили агитационные ролики, призывающие граждан пользоваться туалетной бумагой. И в этом случае такой подход сработал – люди обратили внимание на до сих пор необычный товар и действительно оценили его преимущества.

Откуда появились "ожерелья" из рулонов

Даже столь небольшое улучшение бытовых условий вызвало у советских людей огромный ажиотаж. Они начали сметать туалетную бумагу с полок магазинов, так что вскоре она стала дефицитным товаром, а ленинградский комбинат перестал справляться со спросом.

Властям пришлось наложить ограничения на продажу товара. В какой-то момент один гражданин мог купить только 10-12 рулонов в одни руки. Люди этим правом пользовались сполна. Они за раз выкупали все разрешенное им количество. Донести домой такую объемную покупку было непросто, особенно учитывая тот факт, что советские люди закупались каждый раз капитально, создавая запасы на случай очередного дефицита. Поэтому через рулоны продевали веревку, завязывали ее и надевали на шею, как бусы, чтобы освободить руки для сумок с другими покупками.

Несмотря на то, что человек с подобным уловом выглядел странно, на него на улице смотрели с восторгом и завистью. Это означало, что ему повезло и на время его непростая советская жизнь станет немного легче.

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