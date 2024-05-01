Почему в СССР не выбрасывали яичную скорлупу: что с ней делали

В условиях тотального дефицита экономить приходилось на всем. Советские хозяйки находили новое применение для старых колготок, изношенной одежды и даже некоторых продуктов. Например, яичную скорлупу обычно не выбрасывали – ей тоже находили рациональное использование.

Советские хозяйки проявляли незаурядную смекалку и изобретательность. OBOZ.UA разбирался, почему в СССР яичную скорлупу не выбрасывали и что с ней делали.

Во времена СССР на многих на дачах стояли кастрюли, доверху наполненные яичной скорлупой. Иногда ее использовали в качестве удобрений и кормов для птицы – нужно было предварительно тщательно перетереть скорлупу и добавлять в ежедневный рацион.

Даже сейчас можно заметить, что некоторые огородники не выбрасывают яичные остатки. Но пригодится только скорлупа от белых домашних яиц. Говорят, что это неплохое средство для защиты урожая.

Яичная скорлупа помогает бороться с вредителями, в частности, с бабочками-капустяницами. Нужно просто разбрасывать измельченные остатки рядом с грядкой. Когда насекомые ищут место, чтобы отложить личинки, то пролетают мимо овощных грядок. По одной из версий, мелкая скорлупа введет вредителей в заблуждение – они решат, что территория уже занята другими насекомыми.

В скорлупе действительно содержится много полезных веществ, необходимых для роста и развития растений.

Основной химический элемент – карбонат кальция. Однако кроме кальция в ней содержатся полезные органические вещества, фосфор, фтор, медь, железо и другие элементы (всего 27).

Яичную скорлупу часто используют в качестве источника натурального кальция. Практически это вещество уже прошло синтез в организме птицы, в итоге и образовался неорганический кальций. Специалисты говорят, использование скорлупы в качестве источника кальция гораздо лучше, чем, например, использование мела.

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