Почему в СССР не было балконов на первом этаже: объяснение

Советская архитектура удивляет не только своим неприглядным видом, но и отсутствием балконов на первом этаже. В домах, которые стали строить позже, эти балконы появились. Но в чем же была причина такого странного решения?

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Как выяснил OBOZ.UA, таких причин было три. Вот как объяснялось отсутствие балконов на первом этаже в СССР.

Соображения безопасности

В эпоху, когда строили хрущевки, не было практически никаких систем безопасности для жилья. Например, в подъезд мог зайти кто угодно – замков на входных дверях не было. Поэтому проблему проникновения внутрь квартир решали разными другими способами. В частности, не проектировали балконы на первых этажах. Считалось, что это усложнит злоумышленникам доступ внутрь низко расположенного жилья.

На случай пожара

Лестничные площадки и лестничные пролеты в хрущевках очень тесные. В случае пожара это создает опасность давки в подъезде. Поэтому на первых этажах не обустраивали балконы, чтобы жильцы нижних квартир могли эвакуироваться через окно и вдобавок не блокировали выход на улицу открытой дверью.

Экономия

Целью строительства хрущевок было быстрое расселение людей в отдельные квартиры, поэтому дома для них строили по максимально простой технологии, которая предусматривала экономию на всем. Поэтому в советской застройке тонкие стены и некачественные коммуникации. Экономили также и на балконах. В частности, объясняя это тем, что жильцы первого этажа легко могут в любой момент выйти на свежий воздух на улицу, поэтому им такая роскошь не нужна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об элементах советской архитектуры, которые сейчас кажутся дикостью. В частности, почему начали ставить окна в ванную и туалет и что такое "тещина комната".

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