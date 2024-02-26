Почему в СССР массово ставили золотые зубы: откуда пошла мода

Золотые зубы – неотъемлемый атрибут советской эпохи, который можно было увидеть на улыбках практически каждого взрослого человека. Они были не только способом лечения, но и настоящим трендом.

OBOZ.UA собрал информацию о том, откуда пошла эта мода и почему золотые зубы были так популярны в СССР.

История

Зубное протезирование с использованием золота существовало еще в Древнем Египте. Вообще это один из самых первых материалов, который был использован в области протезирования зубов.

В 1484 году итальянский хирург Джованни д'Арколи в ходе экспериментов выяснил, что золотая фольга отлично подходит для стоматологических целей. Однако наибольшую популярность драгоценный металл в стоматологии приобрел в XVIII веке. Тогда золотые зубы считались символом изобилия, поэтому многие богатые европейцы модернизировали даже вполне здоровые зубы.

В 70-х годах ХХ века на Запад снова вернулась мода на золотые зубы. Тогда этот тренд и распространился на обитателей СССР.

Инвестиция

В Советском союзе золотые зубы были не только популярны, но и считались инвестицией. Их могли подарить на выпускной, свадьбу и другие большие праздники.

Некоторые люди пытались устанавливать зубы из полноценного золота, потому что деньги могут обесцениться, а вот драгоценный металл всегда будет сохранять высокую стоимость. В случае необходимости их можно было обменять на деньги.

Но зубы из цельного металла позволить себе могли не все, поэтому те, у кого бюджет был ограничен, устанавливали металлические коронки с золотым напылением.

Отмывание средств

Золотые зубы позволяли выделить среди обычного населения тех, кто имел достаточно денег. Как правило, это были спекулянты, криминальные авторитеты и цыгане. Нередко благодаря такой недешевой инвестиции в золотую улыбку люди пытались "отмыть" свои незаконно полученные доходы.

Кроме того, в случае разоблачения и задержания такой человек мог использовать свои драгоценные зубы, чтобы улучшить условия содержания в местах лишения свободы.

Отсутствие реалистичных зубных протезов

В конце концов, золотые зубы были необходимостью, потому что в СССР не развивали зубное протезирование из металлокерамики. Для лечения использовали коронки стального цвета, но те, кто имел лишние деньги предпочитали золотые.

Также советским гражданам рассказывали о том, что золото намного практичнее титана и даже способно очищать организм.

Достоинства и недостатки

По сути золото было хорошим материалом для зубного протезирования. Оно крепкое, не вступает в химическую реакцию с пищей и слюной, имеет длительный срок службы и организм воспринимает его как естественную часть тела.

Однако не все могут себе позволить иметь золотую улыбку из-за ее высокой стоимости. Также если у человека есть хоть одна золотая коронка, он не может устанавливать искусственные зубы из других материалов, потому что они будут взаимодействовать с золотом на химическом уровне. Это может стать причиной жжения во рту и появления сладости металла.

В связи с этим, с развитием медицины и модой на здоровье и натуральность, сейчас нельзя увидеть на улице людей с золотыми зубами. Разве что это уже пожилые бывшие граждане СССР.

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