Почему в доме падает икона: суть приметы и советы на случай, если разбилась

Издавна иконы считаются особым предметом – священным. Поэтому их оберегают, а какие-либо неприятности с ними воспринимают, как плохой знак. В частности, ситуацию, когда икона падает со своего места на пол.

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OBOZREVATEL выяснил, что это предсказывает по народным поверьям. И что делать с иконой, с которой случилась такая неприятность.

Если икона упала со стены сама по для себя, это предупреждение о приближении угрозы либо других нехороших событий. После этого необходимо обратиться с молитвой к изображенному на иконе святому, а также поблагодарить за предупреждение.

Ни в коем случае нельзя бросать икону умышленно. Человек, который это делает, накликает на себя беду. Неприятности могут прийти с любой стороны – испортится здоровье, начнутся проблемы на работе, пропадут деньги и т.д.

Упущенная случайно икона – тоже плохая примета, но негатив можно снять, поскольку прямой вины человека в этом нет. Для этого образ нужно поднять и отнести в должное для него место и попросить у него прощения.

Если икона падает со стола, это предвещает скорое появление плохих гостей. Таким гостем может быть завистливый человек, недоброжелатель или просто кто-нибудь с плохой энергетикой.

Играет роль и то, каким образом упал на пол образ. Если она оказалась на полу изображением вниз, это предвещает болезни или долги. Икона, лежащая нарисованной стороной вверх, намекает, что неприятностей можно избежать, если проявлять внимательность и быть хорошим человеком. Если падает несколько икон – нужно готовиться к целому ряду плохих событий. Разбившаяся икона говорит о тяжелых проблемах впереди. В частности, тяжелые заболевания.

Что делать, если у вас упала икона? Прежде всего, попросите у нее прощения за то, что такая неприятность произошла с образом в вашем доме, и прочтите перед ней молитву "Отче наш". Разбитый образ необходимо собрать весь, до последнего обломка, и отнести в церковь.

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