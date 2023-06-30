Почему увядают огурцы: как спасти урожай овощей

Огурцы из собственного огорода всегда более сочные и хрустящие, чем купленные в магазине. К тому же вы можете быть уверены, что их не обработали химикатами. Однако над урожаем придется как следует поработать. В частности, уберечь плоды и стебли от увядания, которое может произойти по разным причинам.

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OBOZREVATEL рассказывает, почему огурцы могут увядать. И как бороться с этой проблемой в собственном огороде.

Нехватка питания

Простейшая причина, по которой растение чувствует себя плохо, это нехватка питания, в том числе недостаточный полив. Листья увядают именно при недостатке воды или когда растению не нравится микроклимат. В теплице, например, может быстро стать слишком жарко.

Итак, прежде чем начать искать болезни на растении, убедитесь, что:

огурцы получают достаточно воды;

полив не чрезмерный и вода для него не холодная;

почва разрыхлена, а в идеале еще и покрыта мульчей;

растение получает достаточно удобрений;

боковые побеги привиты, а излишняя завязь удалена, чтобы не истощать растение;

если вы выращиваете огурцы в теплице, убедитесь, что она регулярно проветривается, но при этом в ней нет сквозняков.

Симптомы увядания

Беспокойство должно вызывать, если за день огурец опускает листву, но во время ночной прохлады его состояние улучшается. Со временем это может привести к отмиранию листьев.

Также обратите внимание, нет ли на стебле и листьях налета – это признак грибка. В зависимости от вида вредителя налет будет иметь разный цвет.

Плохой признак также опадание цветов и то, что молодые огурцы остаются мелкими и увядают прямо на стебле, а впоследствии опадают. Ну и совсем плохо, если гнить и сохнуть начинают сами побеги.

Причины проблем с огурцами

За увядание ответственны различные грибы, которые встречаются в почве и заражать растения. Для того чтобы узнать, что это за грибок, растение нужно осмотреть повнимательнее. Можно также надрезать вдоль стебель, чтобы осмотреть его внутреннюю часть.

Вот симптомы некоторых болезней огурцов:

налет на стебле от белого до розового цвета – фузариоз (возбудитель Fusarium oxysporum);

отмирание и гниение стеблей, налет от белого до бело-зеленого цвета – корневая гниль стебля (Fusarium solani);

белый, похожий на вату налет – склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum);

желтые листья, черные корни – черная корневая гниль (Phomopsis sclerotioides);

стебли обесцвечены от коричневого до черного внутри – вертициллез (грибы Verticillium).

Грибок поражает корни и главный стебель, оттуда распространяется по всему растению и в результате убивает урожай. Споры грибков быстро распространяются, поэтому с проблемой нужно разбираться как можно скорее.

Что делать с больным растением

К сожалению, специфического лечения от грибковых инфекций огурцов, которые не повреждали бы урожай, не существует. Поэтому зараженные растения придется удалить.

Но их нельзя использовать для компоста и выносить из огорода нужно осторожно, чтобы споры грибка-возбудителя не распространились на другие растения или не попли в почву. Поэтому работайте в перчатках, а удаленное растение заверните в пакет и утилизируйте вместе с бытовыми отходами. Если на зараженном огурце использовались инструменты, их следует продезинфицировать.

Профилактика заражения

Чтобы огурцы имели хороший иммунитет и не страдали от заражения грибком, за ними нужно хорошо ухаживать. Кроме достаточного полива и регулярной подкормки важно также выбирать правильное место для грядки. Оно должно быть просторным, хорошо освещенным солнцем и защищенным от ветра.

Если на грядке все же заразились некоторые растения, в следующем году сажать на ней огурцы не желательно. А почву из такой грядки нужно дополнительно обработать от вероятно имеющихся в ней спор возбудителя. Для этого ее вымораживают или прокаливают в духовке. Также можно избавиться от такой земли, выбросив ее с бытовыми отходами и заменив здоровой.

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