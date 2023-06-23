Как предотвратить гниль на помидорах: способы профилактики черных пятен

Домашние помидоры из огорода – это вкус с детства. Вкусный овощ дополняет блюдо своей сочностью и делает его ярче и по вкусу, и по внешнему виду.

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Хозяйки тщательно ухаживают за саженцами, но палящее солнце или частые дожди могут испортить плоды. Поэтому OBOZREVATEL собрал действенные способы ухода за овощами, чтобы урожай был обильным.

То, что томаты начинают гнить, это не зависит от вредителей или какой-либо болезни. Такая проблема называется "черная юбка", потому что плод начинает гнить снизу.

Это связано с нехваткой кальция. Благодаря регулярному поливу саженцев, кальций распространяется от корней к плодам, насыщая все "тело" растения питательными веществами.

Гниль появляется не только от засухи, но и от избыточного количества воды. Это не заразная болезнь и не передается от растения к растению. Поэтому не следует применять химические средства, это все равно ничего не даст.

Нужно только постоянно ухаживать за саженцами и поддерживать влажность почвы. Следуя нескольким советам, можно избежать этого неприятного явления.

Чтобы удерживать водный баланс растения, необходимо в среднем один литр воды на один саженец томатов. Но все зависит от погоды и дождей. Главное не залейте растение излишней жидкостью.

Также разложите природную мульчу вокруг рассады овощей. Это может быть кора, опилки, хвоя или скошенная трава, они помогут почве удерживать влагу.

Чрезмерное удобрение может привести к загниванию цветков, в результате чего не будет плодов. Хотя растение и будет расти быстро, это замедлит движение кальция, что приведет к образованию гнили.

Вносите удобрения только тогда, когда это действительно необходимо и обязательно следуйте инструкциям на упаковке.

Чтобы обеспечить растение достаточным количеством кальция, можно использовать яичную скорлупу. Размельчите ее и добавьте в грунт, где планируете посадить растение. Для большего эффекта вы можете растворить скорлупу в уксусе, это поможет быстрее насытить землю кальцием.

Также еще один эффективный способ – это развести молоко в одном литре воды и опрыскать раствором саженец.

Сухое молоко тоже подойдет. Каждые две недели посыпайте почву и листья.

Если вы замечаете, что земля плохо впитывает воду, то вероятно, кальций в ней находится в нерастворимой форме. Поэтому добавьте оксид кальция в почву, это поможет лучшему поглощению воды и росту растений.

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