Почему умные огородники косят ботву картофеля и когда это нужно сделать

Люди, которые выращивают картофель впервые, не знают, что делать с ботвой. Некоторые хозяева удаляют его перед сбором урожая.

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Картофельная ботва может негативно влиять на плоды. Поэтому OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Большинство думает, что пышная картофельная ботва – это показатель хорошего урожая. Однако, когда она начинает цвести, то растение направляет все силы на цветы, а не на плоды, извлекая из земли все питательные вещества.

Многие вредители появляются именно на зеленой части картофеля, поэтому если вовремя его удалить, то можно снизить вероятность появления насекомых, которые могут навредить плодам.

Растение чаще всего болеет фитофторой – это наиболее распространенное, опасное заболевание садовых культур, грибок развивается на листьях и приводит к гниению плодов. Поэтому если вовремя избавиться от ботвы, то можно избежать появления любых недугов.

Картофельную ботву можно срезать через месяц после цветения. Тогда урожай будет хорошим и обильным, потому что все питательные вещества будут направляться на плоды и картофель будет большим.

Но не забывайте оставлять небольшие "хвостики" при скашивании, чтобы видеть, где посажен картофель при сборе урожая.

Ботву рекомендуется косить за неделю или 10 дней до сбора урожая. Но если вы посадили поздние сорта картофеля, то срезать его нужно за три недели до начала заморозков.

Также нельзя кормить скот картофельной ботвой, потому что она имеет ядовитые вещества, которые могут привести к появлению болезней у животных.

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