Почему у смородины свертываются листья: как спасти урожай

Различные виды смородины – популярные растения для выращивания в саду. Ягоды можно употреблять свежими или варить из них варенье, листья годятся на чаи и используются в качестве пряности для консервации. То есть в дело идут почти все части растения. Однако все планы на смородину может испортить болезнь куста, когда его листочки на макушке начинают скручиваться.

Видео дня

OBOZREVATEL разбирался, что вызывает такое состояние смородины. И как быстро и полностью разобраться с проблемой.

Если куст начал скручивать листики на макушке, нужно присмотреться, не появились ли на листьях красные выпуклые пятна. В таком случае скорее всего под листьями вы найдете черных или зеленых тлей. Они питаются соками куста, на что он реагирует на деформацией листьев.

В таком случае смородине потребуется обработка любым инсектицидом. Опрыскивание нужно производить, как только вы обнаружили проблему. Чем дольше тли живут на растении, тем больший вред ему наносят.

Чтобы вредители не вернулись на участок, такую обработку нужно повторить через две недели. Также необходимо учесть период, после которого опрыскиваемые ягоды станут пригодными к употреблению. Этот срок указывают на упаковке препарата.

Для смородины, на которой уже появились плоды, лучше использовать инсектициды с отметкой "Био". Их изготовляют на растительной основе, они быстро выветриваются с ягод и значительно безопаснее для человека.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как защитить от вредителей плодовые деревья в саду.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.