Избавьтесь от вредителей навсегда: как защитить от паразитов плодовые деревья

Плодовые деревья – настоящее украшение любого сада. Они не только красиво цветут весной, но и радуют фруктами, без которых сложно себе представить лето. В уходе они нуждаются не слишком большом, но все же их необходимо обеспечить тщательной защитой от разнообразных вредителей, которые могут погубить весь урожай. Это могут быть и микроорганизмы, и насекомые, и птицы, и животные.

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Как защитить плодовые деревья, поинтересовался OBOZREVATEL. Рассказываем наиболее действенные рецепты от всех типов угроз.

Следите за состоянием деревьев

Не всегда с защитой деревьев справляется профилактика. К примеру, обработка дерева инсектицидами от насекомых-вредителей без наличия самих этих насекомых только повредит плодам. Поэтому важно регулярно отслеживать состояние деревьев, чтобы не упустить появление проблемы. Сигналами тревоги могут быть маленькие отверстия на плодах, скрученные и пожелтевшие листья, растрескивание коры, появление самих вредителей и т.д. В идеале внимание на листья, завязь и плоды нужно обращать каждый день. В таком случае вы заметите проблему на ранней стадии, когда ее решить легче всего.

Выбирайте деревья правильно

Желание вырастить на своем приусадебном участке манго само по себе замечательное, но нужно смотреть правде в глаза – оно не приживется в наших широтах, поскольку не приспособлено к холодным зимам. Поэтому нужно выбирать для выращивания в собственном саду проверенные породы и сорта деревьев, хорошо переносящих местный климат и приспособленных к вредителям.

Также нужно учесть имеющиеся условия. Если сад тенистый, не стоит выбирать солнцелюбивые виды – плоды на них не поспеют как следует. Следует обращать внимание также на почву и количество воды, которую может получить дерево.

Обеспечьте саду хороший уход

Чтобы дерево хорошо росло и плодоносило, его нужно вовремя обрезать. Это обеспечит доступ света и воздуха. Также удаление лишних ветвей поможет растению сконцентрироваться на качестве и размере плодов, а не на их количестве.

Полив и подкормка деревьев тоже являются важными этапами ухода за садом. Так же как и работа с опавшей листвой. Если она здорова, ее можно оставлять как мульчу. Она согреет корни зимой и задержит влагу в земле и сдержит рост сорняков в теплый сезон. Если же листья повреждены или заражены, их нужно будет вовремя собрать и правильно утилизировать.

В комплекс ухода за садом входят также опрыскивание. Таким образом можно питать растения, если растворить в воде удобрения, которые усваиваются через листья. Также опрыскиванием деревья защищают и лечат от вредителей и болезней.

Механическая защита сада от вредителей

Избавиться от инфекции или вредных организмов на дереве невозможно, если не устранить их механически. Вот что нужно делать, чтобы поддерживать сад в хорошем состоянии:

снимать с коры поврежденные части с помощью специального инструмента;

обрабатывать деревья уксусом или лимонным соком, чтобы создать токсичный для насекомых, но в целом безопасный барьер;

устанавливать липкие ловушки для насекомых;

срезать сильно поврежденные и мертвые ветви, которые могут привлекать некоторых насекомых и микроорганизмы.

Биологическая защита

Кроме традиционных ядохимикатов в защите плодовых деревьев используют различные живые организмы, которые являются естественными врагами вредителей, но при этом не вредят растению и урожаю. Вот что можно для этого сделать:

выпустить или привлечь в сад насекомых, которые уничтожат вредителей – божьих коровок, хризоп, пчел, мертвоедов и т.п.;

посадить между деревьями ароматические травы, запах которых отпугивает вредителей – мяту, базилик, лаванду, чеснок, календулу и т.п.;

обработать сад бактериями или грибами, которые не вредят растениям, но инфицируют вредителей, как смертельная для гусениц Bacillus thuringiensis.

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