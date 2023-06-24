Почему у котов может быть стресс из-за усов и могут ли они расти не только на морде: интересные факты

Кошачьи усы – это гораздо больше, чем рудиментарные аксессуары. На самом деле, котам было бы трудно выполнять без них ряд важных функций.

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Усы в два-три раза толще обычной кошачьей шерсти и имеют глубокие корни. Они есть не только возле рта, но и над глазами, возле ушей и на задней части передних лап – во всех местах, которые коту понадобятся для сбора информации об окружающих. Подробнее о кошачьих усах рассказало издание Treehugger.

Парное количество

У кошек обычно есть 24 уса – по 12 на каждой щеке. Растут они в четыре горизонтальных ряда по три в каждом. Некоторые кошки имеют более 24 усов, однако общее количество всегда должно быть четным. Важно, чтобы усы были распределены симметрично по обе стороны морды – так кот может точно считывать окружающую среду.

Сложная система

В отличие от человеческих волос, кошачьи усы глубоко укоренены и связаны с нервной системой. Кончики ус оснащены сенсорными органами, которые называются проприорецепторами. Их главная функция состоит в отправке сигналов в мозг для лучшего определения расстояния до объекта и направления движения.

Стресс из-за усов

"Стресс усов" возникает, когда миска для еды или воды слишком узкая. Усы настолько чувствительны, что при частом контакте с поверхностью миски могут даже повредиться.

Усы на лапах

Чувствительные усики, расположенные на задней части передних лап и на нижней стороне запястий, помогают кошке лазить по деревьям и убивать добычу. Когда кот держит мышь, скажем, в своих передних лапах, эти усы сообщают ему, движется ли его улов (поскольку кот плохо видят вблизи) и находится ли жертва в удобном положении для смертельного укуса.

Индикаторы настроения

Расслабленные и обвисшие усы указывают на довольное животное. Если кот зажимает усы назад – он очень испуган. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Университетом Мельбурна. Если у кота усы выпячены вперед, а уши отклонены назад – осторожно, так животное проявляет агрессию.

Почему усы могут выпадать

Усы никогда нельзя подстригать. Они проходят фазы естественного роста и выпадения, как и шерсть. Время от времени находить дома потерянные усы – это вполне нормально. Беспокоиться не надо – они отрастают самостоятельно. Однако если вы заметили внезапное увеличение количества усов, это может означать, что ваша кошка страдает аллергией или инфекцией.

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