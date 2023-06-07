Почему собаки роют норы в земле: как отучить любимца

Многим собачникам знакомо это неловкое чувство, когда собака забегает на чью-то клумбу или газон и начинает упорно копать в ней яму, портя при этом растения. Конечно, не все псы имеют эту привычку, продиктованную древними инстинктами, но некоторые породы имеют большую склонность наносить подобный вред. Например, таксы, лабрадоры или джек-рассел-терьеры.

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OBOZREVATEL поинтересовался мнением кинологов, почему собаки могут себя вести именно таким образом. И как отучить собаку копаться в земле.

Почему собаки копают норы?

Несмотря на то, что собаки были одомашнены давно, а их поведение хорошо откорректировано и подстроено под нужды человека, время от времени инстинкты могут прорываться наружу. Так еще во времена, когда псы были дикими, они нередко закапывали остатки пищи в землю впрок, и этот инстинкт до сих проявляет себя.

Особую склонность к копанию имеют охотничьи породы, особенно те, которые были выведены для охоты на норных животных, таких как лисы или кролики. К таким породам относятся терьеры, таксы, гончие и т.д. Их задачей было доставать добычу из норы, поэтому навык копания для этих пород был столь важным. Впрочем, это не значит, что собака такой породы обязательно будет портить газон – здесь речь идет только о большей вероятности.

В чем причина такого поведения?

Если пес вдруг начинает копать землю, особенно если раньше за ним такой склонности не было замечено, это может означать, что ему просто скучно. Животные, имеющие активный характер и энергичный темперамент чаще могут наносить разный вред, чем их флегматичные родственники.

Копание позволяет собаке не только сбросить лишнюю энергию. Это также обеспечивает ее новыми раздражителями, такими как запахи, – очень важный источник информации для этих животных.

В летние месяцы это может также означать, что пес страдает от жары и ищет что-нибудь прохладное. А земля даже на небольшой глубине имеет более низкую температуру, чем на поверхности. В таком случае проблему может решить обычная миска с прохладной водой, из которой животное может не только попить, но и поплескаться в ней.

Еще одна причина – это инстинкт охотника. Собака может чувствовать мышей или другую добычу под землей – на звук или запах – и пытаться ее достать.

Как отучить собаку копаться в земле?

Прежде всего, важно не ругать пса за такое поведение и запастись терпением. Не отпускайте животное гулять самое, пока не скорректируете его вредную привычку.

Как только вы заметите, что животное начинает копать, дайте ему четкую команду "нет". Говорите спокойно, но уверенно, не пытайтесь испугать животное. И как только пес перестанет грести землю, дайте ему вознаграждение – вкусняшку и похвалу. Разным собакам может потребоваться разное количество времени для того, чтобы избавиться от привычки копать, но в конце концов терпение и постоянное взаимодействие должны принести свои плоды.

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