Почему собаки наклоняют голову набок, когда слушают хозяина: все очень просто

У собак есть одна очень милая привычка, способная растрогать практически любого. Когда они слушают, как хозяин или другой человек разговаривает с ними, животные наклоняют голову набок. Задумывались ли вы, откуда мог взяться такой рефлекс?

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Точный ответ на этот вопрос дать очень сложно. Но издание Sante Plus собрало несколько вероятных версий.

Так лучше слышно

Одно из предположений утверждает, что таким образом пес старается лучше услышать ваши слова. Слух у собак достаточно острый, но не идеален, поэтому они наклоняют голову набок, чтобы лучше понять, откуда происходит этот интересный звук? Действительно ли это человек так звучит? Сравнить ситуацию можно с попыткой расслышать что-нибудь, когда перед вами говорят на незнакомом языке. Вы тоже напрягаете слух, чтобы уловить хотя бы одно знакомое слово, и делаете при этом разные движения головой.

В пользу этой теории говорит то, что чаще всего привычку склонять голову имеют собаки с длинными свисающими ушами. Так они открывают один из слуховых проходов, чтобы звук попадал в него без помех.

Так лучше видно

Для животных очень важен язык тела того, кто с ними взаимодействует, поэтому пес хочет вас лучше рассмотреть, когда вы с ним разговариваете. Но у тех пород, у которых длинная морда, обзору может мешать нос. Чтобы хотя бы частично избавиться от визуального препятствия между собой и вами, пес наклоняет голову – так он лучше видит ваше поведение во время общения.

Чтобы проверить эту теорию на себе, просто приставьте к собственному носу сжатый кулак – это позволит вам сымитировать конструкцию собачьей морды. Вы заметите насколько меньшим стал обзор. Когда вы смотрите на другого человека, вам сложно будет рассмотреть одновременно его глаза и рот. А если вы наклоните голову, задача существенно упростится.

Так их больше любят

Собаки – контактные животные, и большое удовольствие им доставляет похвала и нежности. А когда пес наклоняет голову, так и хочется сказать ему что-нибудь милое или погладить по голове. Вот они и заучили этот очаровательный жест, чтобы получить дополнительное одобрение от человека. Причем подсмотреть его собаки могли у людей – мы тоже часто склоняем голову, когда слушаем кого-то, кто нам нравится.

Если вы заметили, что пес наклоняет голову, но при этом не слушает вас – это повод заподозрить проблемы со здоровьем животного. Это может быть ушная инфекция или нарушение слуха. В таком случае, конечно, нужно как можно скорее обратиться к ветеринару.

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