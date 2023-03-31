Как уберечь собаку от клещей: чем обрабатывать любимца

На улице становится все теплее, и вместе с остальными насекомыми просыпаются клещи. Они представляют большую опасность в частности для собак, ведь переносят многие опасные инфекции и могут вызывать такие болезни, как пироплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз собак, анаплазмоз и риккетсиоз. Лечение влетит в копеечку и может навсегда подорвать здоровье вашего любимца.

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Поэтому OBOZREVATEL собрал несколько способов, как обезопасить животное от встречи с мелкими вредителями. Они помогут сохранить здоровье вашему четвероногому другу.

Ветеринарные средства

В любом зоомагазине вы можете найти достаточно большой ассортимент средств, которыми можно обработать пса, чтобы его не мучили клещи, а заодно блохи, комары и другие вредители. Это могут быть капли на холку, таблетки, спреи. А также косметика – шампуни и кондиционеры, в состав которых входят репелленты. Кроме того, животному можно приобрести специальный защитный ошейник. Диапазон цен таких средств достаточно велик и вы точно сможете выбрать для собаки что-нибудь эффективное.

Народные средства

Кроме химических репеллентов, клещи не любят таких запахов, как аромат масла чайного дерева или розмарина. Нанесите каплю средства на ошейник, и животное получит дополнительную защиту. Также можно опрыскивать собаку смесью воды и уксуса перед прогулкой. Уксусный запах клещам тоже не нравится. Защитным спреем также могут выступить водные настои чеснока или ромашки.

Что делать, если собаку укусила клещ?

Если вы заметили на своем любимце такого вредителя, нужно немедленно снять его. Это можно сделать с помощью специальных петель или пинцетов, тоже продающихся в зоомагазинах. Главная хитрость заключается в том, что клеща нужно снять полностью вместе с головкой – именно она является источником инфекций. Поэтому голыми руками снимать вредителя не стоит. Когда вы избавитесь от клеща, обязательно обработайте место укуса антисептиком.

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