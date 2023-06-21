Почему собаки лают на машины: самые распространенные причины

Лай и погоня за машиной могут имитировать естественный собачий инстинкт охотника. Собака воспринимает проезжающие мимо автомобили как добычу, которую нужно поймать. И обычно это преследование заканчивается, как только автомобиль выезжает с территории, которую пес считает своей.

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Когда машина приближается к дому, любимец может начать лаять, чтобы предупредить о "вхождении на чужую территорию". Поскольку авто продолжает движение, собака считает, что его предупреждение не сработало и усиливает проявления агрессии. Детали рассказало издание Сuteness.

Не последнюю роль играют и запахи. Собаки, как известно, обладают чувствительным обонянием. На авто скапливаются запахи других людей и животных. Пес может даже пометить территорию на шинах, если чужой автомобиль припарковался во дворе.

Эксперты говорят, что есть еще одна причина лая – это банальная скука. Чтобы жить здоровой и полноценной жизнью, собаки нуждаются в умственной и физической активности. Автомобили – очень соблазнительные "стимулы" для животных: они быстрые, громкие и выделяют запахи.

Однако если с лаем на машины еще можно смириться, то погони подвергают опасности не только любимца и водителя, но и других участников дорожного движения. Важно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое поведение.

Каждый раз, когда любимец проявляет интерес к едущему мимо авто, просто перенаправьте собачье внимание на что-то другое. Прежде чем выводить собаку на прогулку, возьмите с собой лакомство и игрушку.

Собак нужно дрессировать с раннего возраста. Важно дать понять, что вы также "вожак стаи" и ваша работа – защитить дом и близлежащую территорию. Таким образом, пес не будет испытывать потребности предупреждать о предполагаемых угрозах. Ваша собака будет меньше лаять на машины, если будет знать, что у вас все под контролем.

Если ваш любимец имеет привычку гоняться по улице за авто, специалисты советуют попробовать один из способов:

Если вы живете в частном доме, держите собаку в будке или на огражденном дворе. Необходимо создать безопасный барьер между животным и проезжей частью. Научите собаку быстро реагировать и подходить на ваш зов. В крайнем случае, можно сделать так, чтобы собака ассоциировала лай на авто с чем-то неприятным. К примеру, с повышением вашего голоса или брызгами воды.

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