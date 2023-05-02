Почему собаки дрожат: причины могут быть очень серьезными

У собак есть один очень специфический симптом, который владельцы четырехлапых часто игнорируют. Дрожь могут списывать на чувство страха или холода, либо же вообще на некую характерную особенность породы.

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На самом деле дрожь может являться признаком очень серьезных проблем со здоровьем. Детальнее рассказало издание Inverse.

Страх

Начнём с общего и простейшего объяснения.

"Дрожь может свидетельствовать о том, что собака нервная или тревожная, напуганная или взволнованная", – отметил Чирл Бонк, ветеринар PetKeen.

"Одной из самых распространенных причин, почему собака может дрожать, является страх", – добавила Кэтрин Панкрац, сертифицированный ветеринарный бихевиорист.

Есть ряд дополнительных признаков, по которым можно определить, напуган ли ваш любимец. Это, в частности, расширенные зрачки, сгорбленная осанка, прижатые уши.

Тревога или стресс

"Подобно тому, как наша тревога или стресс могут повлечь дрожь наших рук или тела, собаки могут испытывать очень похожие ощущения", – отметила Карлинг Матейко, ветеринарный представитель компании по производству кормов для домашних животных Solid Gold.

Мышцы собаки перенапрягаются и начинают дергаться и дрожать. Попытайтесь обеспечить любимцу максимальный комфорт, разговаривая с ним успокаивающим голосом и создав для него безопасное пространство.

Внешние факторы

"Щенки могут дрожать от холода, как и люди", – подчеркнула биолог Лоррейн Роудс. Мелкие породы с гладкой шерстью более подвержены перепадам температуры.

Кроме того, собаки слишком чувствительны к звукам, поэтому дрожь могут вызвать триггерные шумы.

"Триггерами, которые вызывают у собак сильную реакцию, будут, например, выстрелы, грозы или фейерверки", – объяснила Ли Зигфрид, основатель Opportunity Barks.

Новые ситуации или люди – еще одна причина временного дрожания.

"Определенные места могут вызвать у собак страх, особенно новые места или места, где они испытывали нечто страшное в прошлом", – сообщил Панкрац.

Проблемы со здоровьем

Регулярная дрожь вашего любимца – повод немедленно обратиться к врачу. Это может принимать форму конвульсий или менее заметного дрожания.

Есть ряд предупредительных признаков, которые следует воспринимать очень серьезно:

одышка

рвота

повышенная температура

скуление

слабость/боль

вялость/усталость

беспричинный лай

тяжелое дыхание

расстройство желудка

изменения в поведении

физические раны

плохая ориентация в пространстве.

Подергивание мышц может маскироваться под обычную дрожь, но на самом деле это признак более сложных медицинских заболеваний:

неврологических расстройств

нарушения обмена веществ

инфекционных болезней

наличия токсинов в организме.

Неконтролируемая дрожь указывает на то, что у вашей собаки может быть судорожный приступ, и вам следует немедленно вызвать ветеринара экстренной помощи.

Пес может проглотить неизвестное вещество во время прогулки, которая могла быть ядовитой.

"Если вы заметили другие симптомы, такие как рвота или тяжелое дыхание, немедленно позвоните своему ветеринару или ветеринару скорой помощи. Это могут быть симптомы отравления", – предупредила Роудс.

Кроме того, у собак может появиться гипогликемия – это состояние, возникающее, когда у домашних животных низкий уровень сахара в крови.

Подергивание мышц из-за низкого уровня сахара обычно выглядит иначе, чем обычная дрожь. Это часто сопровождается одним или несколькими из следующих симптомов:

повышенный голод

нарушение зрения

отсутствие координации

общая слабость

вялость

судороги

потеря сознания

учащенное сердцебиение.

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