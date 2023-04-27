Какие каши нельзя давать собакам: вызывают серьезные болезни

Выбирая рацион для домашнего питомца, следует иметь в виду, что не вся пища, которая полезна для человека будет так же полезна для собаки. Каша, например, не должна являться основой рациона.

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В небольшом количестве каши можно добавлять к основным блюдам – мясу или овощам. Но некоторые виды каш могут даже навредить животному. Они вызывают аллергию или серьезные заболевания. В сети объяснили, какие каши нельзя давать собакам.

Перловая каша

Перловая каша полезна для человека, ведь содержит в составе большое количество клетчатки и белка. Однако эта каша может привести к аллергии у собак. Она плохо усваивается, поэтому у любимца могут быть проблемы с пищеварением.

Кукурузная каша

Собаки почти не усваивают кукурузную кашу. Если часто кормить питомца этой кашей, животное может иметь проблемы с непроходимостью кишечника. Кроме того, обострятся болезни желудочно-кишечного тракта. Кукурузная каша также вызывает аллергию.

Каша из бобовых

Собак лучше вообще не кормить бобовыми культурами. Они плохо перевариваются и приводят к проблемам с кишечником.

Пшенная каша

Пшенная каша тяжело переваривается собаками. У животного может произойти заворот кишок. Даже в небольшом количестве ее не следует добавлять в рацион.

Манная каша

Как известно, в составе манной каши – большое количество углеводов. Ее можно есть собакам с заболеванием желудка, ведь она легко переваривается. Однако по возможности здоровых собак ею лучше не кормить.

Лучшим вариантом для собак будет гречневая каша. Она является источником витаминов и полезных микроэлементов.

Рисовую кашу можно давать собакам, она содержит кальций, цинк, железо и магний. Однако иногда у собак возникают проблемы с кишечником от большого количества риса.

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