Почему собака облизывает лицо хозяина: причина очень проста

Привычка собак лизать людей в лицо и руки одним нравится, других раздражает, но все при этом задаются вопросом – почему они так поступают? Простейшая параллель, которую можно при этом провести, это поцелуи, как проявление чувств. Но что на этот счет скажет наука?

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Как пишет издание Science Focus, точно объяснить причины такого поведения пока не смог никто. Но есть вполне вероятные версии. В частности, исследователи предполагают, что это способ поздороваться во время встречи и привлечь к себе внимание. Так лектор Бристольского университета по поведению животных Эмили Блэквелл объясняет: "По сути, это социальное поведение, вытекающее из их эволюционной истории. Это приветствие, и его можно принять за комплимент".

Причины, по которым собаки используют этот жест, она видит в том, как животных воспитывает их мама. "Щенки, как правило, научились лизать свою мать, чтобы поприветствовать ее, а также побудить ее к еде. Затем мать отрыгивает материал, который щенок может съесть", – говорит Блэквелл.

В более взрослом возрасте пес уже не ожидает, что на него отрыгнут что-нибудь съедобное. А в социальном поведении животного остается этот паттерн, как проявление радости встречи.

При этом такое приветствие собаки не практикуют между собой – редко когда удается увидеть взрослого пса, который будет облизывать морду другой собаки. Это щенковое поведение демонстрируется только по отношению к людям. Исследователи собачьей психологии считают, что, став пожизненным опекуном собаки, мы поощряем ее вести себя, как детеныш, всю жизнь.

Еще одно проявление щенячьего поведения, которое можно заметить у собак, это привычка много лаять и скулить. Одомашненные псы вокализируют примерно столько же, как щенки – гораздо больше, чем неодомашненные представители вида.

Такое сохранение юношеского поведения во взрослой жизни даже получило название в среде специалистов: неотения. И это свойственно не только собакам, но и другим домашним животным, например кошкам.

Пока нет единого мнения о том, хорошо ли поощрять проявления детского поведения у наших воспитанников или нет. Однако, по словам Блэквелл, мы должны по крайней мере осознавать, как поведение людей влияет на домашних животных, особенно когда нас нет рядом. "У нас большие ожидания от наших собак: мы ожидали, что они будут тихими и молчаливыми и оставят нас в покое, пока нас нет дома. Тем не менее, настройки по умолчанию для любого щенка (и, следовательно, для большинства домашних взрослых собак) ) ужасно кричать, если они отделены от социальной группы. На самом деле до 80% домашних собак негативно реагируют на то, что их оставляют в одиночестве", – рассказала эксперт.

Впрочем, она отметила, что эту отрицательную черту можно устранить, приучив собаку с раннего возраста к тому, что оставаться в одиночестве – это нормально. Хороший способ – постепенно увеличивать срок, который пес проводит дома один в расслабленной и привычной обстановке.

Блэквелл также призвала не наказывать собак за попытку лизнуть вам лицо или руку. "Представьте, что вы попытались пожать кому-то руку, а вас ударили. Это было бы очень неприятно", – объяснила она.

Тем, кто хочет отучить животное от таких проявлений эмоций, оно советует методом положительного подкрепления вводить для него альтернативные способы приветствия. "Закройте лицо рукой и они будут лизать вашу руку - дайте вознаграждение за такое поведение, и в следующий раз они, скорее всего, нацелятся на эту же область", - предложила эксперт. Повторяйте вознаграждение всякий раз, когда пес будет вести себя правильно, и уже скоро он будет делать все так, как нужно вам, и при этом будет чувствовать себя счастливым сам.

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