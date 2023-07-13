Почему собака хрюкает: как не пропустить тревожный симптом

Собаки издают не такой большой диапазон звуков – лают, рычат, скулят, но порой у них вырывается нечто похожее на хрюканье свиньи. И этот звук может быть как совершенно нормальным явлением, так и достаточно тревожным симптомом. Но как отличить одно от другого?

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OBOZREVATEL изучил рекомендации ветеринаров на этот счет. Рассказываем, когда собаки хрюкают, потому что так задумано природой, а когда на самом деле пора показать животное врачу. В общей сложности причин собачьего хрюкания есть шесть. Рассмотрим каждую из них.

Природная особенность

Звуки, похожие на хрюканье, издают собаки-брахицефалы. Это представители пород, имеющих короткую и плоскую морду – мопсы, пекинесы, бордоские доги, бульдоги, боксеры и другие. В процессе селекции люди отобрали тех животных, которые имеют неестественную форму черепа – у предка собаки он удлинен вперед. И это сказалось на здоровье таких любимцев. Площадь полости носа у них уменьшилась, и при дыхании появились посторонние звуки.

Такое строение носоглотки исказило процесс терморегуляции воздуха при дыхании. Горячий воздух недостаточно охлаждается при вдыхании и брахицефальная собака становится более склонной к тепловым ударам. Также с возрастом у таких животных может начать провисать небо. Этот дефект требует хирургического лечения. Во всяком случае, осмотр дыхательных путей должен входить в программу ежегодного чека собаки-брахицефала.

Посторонние предметы

Собаки обожают нюхать все вокруг. Иногда при этом они могут вдохнуть какой-то посторонний предмет – песчинку, мелкую частицу мусора, насекомое и т.д. Обычно они выходят наружу естественным путем или при чихании, но могут и застрять. Тогда такой предмет может стать причиной хрюкания. Если вместе со звуками появились такие симптомы, как почесывание морды лапами, словно собака хочет что-то снять, и позывы к рвоте, стоит обследовать носовые ходы животного, посветив в них фонариком, и попытаться достать предмет. Если самостоятельно это не получается, лучше обратиться за ветеринарной помощью.

Новообразование

Подобную реакцию могут вызвать новообразование в носу – полипы или опухоли. Они могут перекрывать носовые ходы, затруднять дыхание, провоцировать посторонние звуки. Если собака хрюкает в течение длительного времени, а посторонние предметы в носу обнаружить не удается, общее самочувствие собаки ухудшается, она теряет аппетит и вес, мало двигается, появляются выделения из носа особенно с прожилками крови, это четкий сигнал, что животное срочно нужно показать ветеринару.

Паразиты

Некоторые глисты могут поселяться в легких собаки. В таком случае они нарушают деятельность дыхательной системы и это может провоцировать хрюканье. Дополнительными симптомами заражения паразитами являются обильное выделение слизи, бульканье или свист при дыхании, хрипение. Такая глистная инвазия нуждается в немедленном лечении. Причем препарат следует подбирать с ветеринаром. Обычные таблетки широкого спектра из ближайшего магазина могут оказаться неэффективными.

Трахеальный коллапс

Странные звуки, которые издает пес, как то хрюканье, кряканье, похожее на утиное, хрипы, сипы, одышка могут быть признаками трахеального коллапса у животного. Это состояние характеризуется сужением просвета трахеи, от чего доступ воздуха ухудшается и развивается гипоксия. Она также сопровождается посинением слизистых. Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства, иначе пес может погибнуть.

Пароксизмальное дыхание

Это состояние также называют обратным чиханьем. При этом животное резко втягивает воздух. Процесс сопровождается разными нетипичными звуками – хрюканьем, бульканьем, клекотом, хрипением, сопением и т.д. При этом глаза у животного краснеют, начинается слезотечение и пес принимает неестественное положение – лапы широко расставлены, а спина изогнута. Это состояние не лечится, но его можно корректировать, поэтому за помощью ветеринара следует обратиться как можно раньше.

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