Какие породы собак чаще всего воют: с чем это связано

Среди способов общаться с человеком у собаки есть такой не слишком приятный, как вой. Происходит он из тех времен, когда животные еще были волками и таким образом общались между собой на больших расстояниях. И, технически, поделать с ним ничего нельзя. Но стоит попытаться понять, откуда берется вой и почему собака так себя ведет.

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Как пишет издание Earth, изучить собачий вой взялась команда этологов из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии. Они отобрали 68 породистых домашних собак и включили им запись звука воющих волков. Чтобы проверить влияние породы, ученые также измерили генетическое родство каждой из собак с волками.

Почему собаки воют

Выяснилось, что склонными выть в ответ оказались более похожие на волков породы – более древние виды собак. Те, кто были меньше связаны со своими прародителями, так называемые современные породы, чаще отвечали на высокий протяженный звук лаем.

Ученые пришли к выводу, что у собак вой потерял свою функциональность из-за социальной среды, в которой они живут. Им больше не нужно передавать друг другу сообщения через километры расстояния.

А еще оказалось, что породы собак, которые чаще воют, также демонстрируют больше признаков стресса, когда вынуждены так себя вести. Вместе с тем они лучше обрабатывают информацию в волчьих звуках. Таким образом, древние породы из проведенного исследования продемонстрировали способность испытывать стресс, вторгаясь на территорию волчьей стаи.

Интересным выводом оказалось то, что генетически склонны к завиванию собаки старше 5 лет. Ученые объяснили это влиянием опыта или какого-нибудь возрастного личностного эффекта. В частности, такие звуки могут вызваться стрессом и страхом. Но эти догадки требуют дальнейшего изучения.

Также на склонность к вою влияли пол и репродуктивный статус собаки. Так стерилизованные и не стерилизованные самки были одинаково склонны к такому поведению, а вот самцы демонстрировали отличия. Кастрированные псы, не имеющие тестостерона, больше выли в ответ на запись волчьих звуков. Ученые предположили, что таким образом они сообщали своему визави: "Я боюсь, не подходи ближе".

В каких ситуациях может выть собака

Итак, как выяснили венгерские этологи, заставлять собаку вести себя таким образом может стресс и страх. Но в каких ситуациях могут проявляться эти эмоции? Примерный, но, конечно, не исчерпывающий список выглядит так:

животное испытывает стресс из-за одиночества, скучает и хочет общаться и играть;

это просьба о прогулке – собаке нужно в туалет;

так ваш питомец напоминает, что хочет пить или есть;

нестерилизированная собака может таким образом реагировать на приближение другого животного;

вой может быть также реакцией на боль или другой физический дискомфорт;

также так животное может реагировать на отдаленный вой другой собаки или иной напоминающий его звук.

Какие породы наиболее склонны к вою

Как установили венгерские ученые, реагировать подобным образом подвержены древние породы и породы, имеющие большее генетическое родство с волками. К таким породам можно отнести:

хаски;

маламутов;

восточноевропейских лаек;

эскимосских шпицев;

шотландских овчарок;

басет-хаундов;

бладхаундов.

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