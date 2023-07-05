Какие породы собак чаще всего воют: с чем это связано
Среди способов общаться с человеком у собаки есть такой не слишком приятный, как вой. Происходит он из тех времен, когда животные еще были волками и таким образом общались между собой на больших расстояниях. И, технически, поделать с ним ничего нельзя. Но стоит попытаться понять, откуда берется вой и почему собака так себя ведет.
Как пишет издание Earth, изучить собачий вой взялась команда этологов из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии. Они отобрали 68 породистых домашних собак и включили им запись звука воющих волков. Чтобы проверить влияние породы, ученые также измерили генетическое родство каждой из собак с волками.
Почему собаки воют
Выяснилось, что склонными выть в ответ оказались более похожие на волков породы – более древние виды собак. Те, кто были меньше связаны со своими прародителями, так называемые современные породы, чаще отвечали на высокий протяженный звук лаем.
Ученые пришли к выводу, что у собак вой потерял свою функциональность из-за социальной среды, в которой они живут. Им больше не нужно передавать друг другу сообщения через километры расстояния.
А еще оказалось, что породы собак, которые чаще воют, также демонстрируют больше признаков стресса, когда вынуждены так себя вести. Вместе с тем они лучше обрабатывают информацию в волчьих звуках. Таким образом, древние породы из проведенного исследования продемонстрировали способность испытывать стресс, вторгаясь на территорию волчьей стаи.
Интересным выводом оказалось то, что генетически склонны к завиванию собаки старше 5 лет. Ученые объяснили это влиянием опыта или какого-нибудь возрастного личностного эффекта. В частности, такие звуки могут вызваться стрессом и страхом. Но эти догадки требуют дальнейшего изучения.
Также на склонность к вою влияли пол и репродуктивный статус собаки. Так стерилизованные и не стерилизованные самки были одинаково склонны к такому поведению, а вот самцы демонстрировали отличия. Кастрированные псы, не имеющие тестостерона, больше выли в ответ на запись волчьих звуков. Ученые предположили, что таким образом они сообщали своему визави: "Я боюсь, не подходи ближе".
В каких ситуациях может выть собака
Итак, как выяснили венгерские этологи, заставлять собаку вести себя таким образом может стресс и страх. Но в каких ситуациях могут проявляться эти эмоции? Примерный, но, конечно, не исчерпывающий список выглядит так:
- животное испытывает стресс из-за одиночества, скучает и хочет общаться и играть;
- это просьба о прогулке – собаке нужно в туалет;
- так ваш питомец напоминает, что хочет пить или есть;
- нестерилизированная собака может таким образом реагировать на приближение другого животного;
- вой может быть также реакцией на боль или другой физический дискомфорт;
- также так животное может реагировать на отдаленный вой другой собаки или иной напоминающий его звук.
Какие породы наиболее склонны к вою
Как установили венгерские ученые, реагировать подобным образом подвержены древние породы и породы, имеющие большее генетическое родство с волками. К таким породам можно отнести:
- хаски;
- маламутов;
- восточноевропейских лаек;
- эскимосских шпицев;
- шотландских овчарок;
- басет-хаундов;
- бладхаундов.
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