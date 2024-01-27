Почему рассада плохо растет: причина в банальных ошибках

Опытные огородники знают, что для щедрого и раннего урожая рассаду можно высаживать уже в конце зимы. Однако часто случается, что семена только начинают прорастать – как весь рост вдруг прекращается, и не помогает ни изменение условий, ни коррекция полива.

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Причин может быть много: от особенностей сорта растений до неблагоприятной бедной почвы. Какие банальные ошибки могут ухудшить рост рассады – читайте в материале OBOZ.UA.

Прежде всего следует обратить внимание на сорт растения. Перед посадкой необходимо изучить все требования растений для обычных условий роста.

Грунт следует выбирать, учитывая рекомендации производителя – если это пакетированные магазинные семена. Обратить внимание следует на:

наличие дренажа;

плодородие почвы насыщенность питательными веществами;

уровень кислотности

Казалось бы, качественный полив обеспечит более быстрое появление всходов, однако эксперты не советуют переувлажнять посевы. Излишки или недостаток воды одинаково замедляют рост и развитие растений. От чрезмерного полива едва сформировавшиеся корни могут начать гнить.

Перепады температуры, нехватка дневного света и другие стрессовые условия могут привести к быстрому вытягиванию рассады, однако она будет хилой и вскоре может увянуть. Позаботьтесь о наличии дополнительного освещения и контролируйте температурный режим.

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