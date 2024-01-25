Как оживить старые семена: спасет простой, но безотказный раствор

Колебания влажности – один из основных факторов, отрицательно влияющих на качество посевного материала. Собранные семена следует тщательно высушить и положить в герметичную упаковку. Однако семена также имеют срок годности и после длительного хранения могут потерять свойства.

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Есть несколько способов, которые помогут спасти прошлогодний посевной материал. OBOZ.UA разбирался, как оживить старые семена.

Медовый раствор

Опытные огородники знают, что мед очень полезен для рассады. Он не только является отличным стимулятором роста, но и обладает выраженными бактерицидными свойствами.

Приготовить медовый раствор очень просто:

Налейте в стакан воду комнатной температуры и добавьте 1 чайную ложку меда. Тщательно перемешайте до полного растворения. Далее нужно погрузить семена в раствор. Долго настаивать не придется – хватит 15-30 минут.

Мед также используют для проращивания семян, но при этом пропорции раствора несколько иные – следует взять одну чайную ложку на литр воды.

Мед будет полезен как для семян, собранных на грядке, так и для тех, что продаются в бумажных пакетиках.

Удаление излишней влаги

Вероятно, при покупке новой обуви вы замечали в коробке небольшой пакетик с круглыми зернышками. Это – силикагель, средство, которое отлично поможет избавиться от лишней влаги. Если вы по привычке выбрасываете пакетики в помойку, силикагель можно приобрести в магазине.

Для продления срока хранения нужно только добавить силикагель в емкость для хранения посевного материала – и можно не беспокоиться, что семена испортятся к следующему сезону. Излишняя влага в таком случае не проникнет в емкость.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую рассаду можно сеять уже в феврале.

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