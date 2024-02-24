Почему раньше спали в шкафах и сундуках: интересное объяснение

Кровати-трансформеры, на день превращающиеся в шкаф, капсульные отели, похожие на шкаф с большими полками для сна и даже специальные спальные ниши в стенах – все это кажется нам современными решениями для экономии пространства и денег. Однако на самом деле таким конструктивным решением уже сотни лет.

Доказательство тому можно увидеть в одном из музеев на севере Шотландии. Как пишет BBC, там можно найти предмет мебели, похожий на большой шкаф из сосновых досок. Шкаф имеет двойную дверь во всю длину, а сверху на нем сложены чемоданы. Его можно легко собрать и переместить в любое удобное место. Но внутри в нем нет полок или вешалок. Предмет не предназначен для хранения вещей – на самом деле это старинное спальное место.

Такие кровати-шкафы или кровати-сундуки можно было встретить по всей Европе от средневековья до начала ХХ века. Это был очень популярный предмет мебели для сна. Некоторые даже очень богато украшали резьбой и окошками, делали двухэтажными, укомплектовывали ящиками для белья и невысокой скамеечкой, чтобы удобнее было забираться внутрь.

Подобную мебель ставили в домах горожан и крестьян, ее было удобно переставлять и она позволяла относительно комфортно спать, даже если в доме было достаточно мало места. Известен случай от 1890 года, когда одна шотландская семья вынесла кровать-сундук в сарай и кому-то пришлось ночевать возле собак и лошадей, поскольку в доме места уже не было.

Более бедные люди, например крестьяне, отправлявшиеся в города на заработки, могли спать на таких кроватях по несколько человек одновременно. Иногда это приводило к тому, что кто-то задыхался во сне. Известно, что во Франции одна женщина спрятала в такой постели сразу трех тайных гостей, которые погибли, потому что им нечем было дышать. Для предотвращения этого в шкафах-кроватях начали делать окошечки, через которые поступал воздух.

Монтировались такие кровати по-разному. Они могли быть отдельными предметами мебели и свободно передвигаться, а могли быть встроены в ниши или прикреплены к стенам. Также нередко вместо дверцы они имели занавески, что создавало атмосферу уюта.

Один из секретов популярности кроватей-шкафов заключался в том, что зимой они лучше удерживали тепло, что было важно в условиях печного отопления. Такие кровати помогали пережить зиму во время малого ледникового периода XIV-XIX веков. Как объяснил историк Роджер Экирх, в то время Европа и частично Северная Америка страдали от похолодания климата. Даже река Темза замерзала 18 раз. А значит, сохранять тепло во время сна было очень важно.

Но со временем кровати-сундуки стали ассоциироваться с бедностью и деревенской жизнью. Кроме нехватки воздуха они также вызвали определенные проблемы с гигиеной. Поэтому в конце XIX века их популярность начала спадать. Хотя известно, что во многих частях Шотландии люди спали в шкафах и сундуках даже в 1900-х годах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал историю кровати от появления до наших дней.

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