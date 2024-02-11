Когда появилась первая кровать и кто мог ее придумать: история, которая изменила то, как мы спим

В современном мире выбор кровати – это не просто вопрос комфорта, а целая индустрия в области здоровья. Мы ищем идеальные пропорции, материалы, высоту, качественный матрас и белье, которые позволили бы нам хорошо выспаться и проснуться без боли в спине или голове. Но относились к кроватям люди так далеко не всегда. Этот предмет мебели прошел через тысячу лет, чтобы превратиться в то, чем стал сейчас.

Одни из самых древних кроватей археологи обнаружили в домах на побережье шотландских Оркнейских островов. Как пишет BBC, курганы у поселка Скара-Брей оказались большими домами, возраст которых составляет около четырех с половиной тысяч лет. Все они состоят из одной большой комнаты с очагом посредине, и в каждом доме есть по две кровати. Но когда люди стали спать именно так?

Кровати в заброшенном поселке имеют вид каменных плит. Об их назначении свидетельствуют высокие изголовья и поднятые бока. Они полностью напоминают современные.

Как давно существуют кровати?

Истории этого предмета мебели посвятили свою книгу антрополог Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Брайан Фаган и археологиня Надя Дуррани. Их работа называется "Что мы делали в кровати: горизонтальная история". В нем они утверждают, что спать на специальном повышении люди стали еще сотни тысяч лет назад.

Сначала, до появления ремесел, это были просто груды листьев. Но, научившись использовать инструменты и строить достаточно сложные конструкции, люди начали собирать всевозможные каркасы мебели для сна. Ученые считают, что произошло это ориентировочно 5000 лет назад, причем производить кровати начали сразу в нескольких разных точках мира.

Кроме находок в Шотландии, кое-что подобное исследователи открыли в ритуальных погребальных тоннелях на Мальте. Там им удалось найти глиняную статуэтку женщины. Она изображает женщину, спящую на простом подиуме, лежа на боку и подложив под голову руку.

Авторы книги предполагают, что первые кровати имели сакральное значение и были связаны с потусторонней жизнью. Природа сна, кстати, до сих пор не разгадана наукой. С тех пор под влиянием эволюции культурных и религиозных убеждений изменялась и кровать.

Древний Египет

Археолог Говард Картер, открыв в 1922 году гробницу фараона Тутанхамона, нашел в ней шесть кроватей. Погребальное ложе украшало изображение богини-коровы Мехет-Верет, также в гробнице стояла роскошная кровать из дерева, покрытая позололой и походная раскладная лежанка – невиданная для тех времен технология. Бесценное дерево, из которого была сделана эта мебель, дополняла плетеная основа из камыша или веревки. Подушку в них заменял жесткий подголовник.

Такая конструкция характерна для жаркого климата. Подголовник помогал улучшить циркуляцию воздуха во время сна. А еще на нем оставались невредимыми сложные прически – кудри или косы, которые носили в Древнем Египте.

Древний Рим

Конструкцию кровати, как и многие другие нюансы, в Древнем Риме определял статус человека. Рабы спали на плетеных ковриках или на кожах животных, а то и вообще на голой земле.

А вот на вилле Чивита-Джулиани, пригороде Помпеи в 2021 году археологи раскопали спальню возрастом почти два тысячелетия. В ней стояли три кровати из деревянных столбов, обвязанных тонкой веревкой, похожей на сетку. Матрасов они не имели, однако имели одеяла.

Вообще богатые римляне в постели занимались самыми разными делами и имели для этого разные предметы кровати. Отдельные – для обучения, отдельные – для сна, отдельные – для отдыха и еды и т.д. Для погребения тоже были свои кровати. Они выглядели, как металлическая платформа с тонким матрасом.

Европа раннего модерна

К началу XVII века в Европе можно было встретить кровати самых разных конструкций – от самых простых лежанок до роскошных деревянных конструкций с балдахином. Матрасы того времени изготавливать из прочной ткани и набивали различными наполнителями – от соломы до перьев. Конечно, они обеспечивали совершенно разный уровень комфорта во время сна. Лиственные или соломенные матрасы шуршали и кололи тело во сне, а перья или пух были теплыми и удобными, но позволить себе их могли только состоятельные люди.

Проблемой всех таких матрасов были паразиты. Хотя их проветривали достаточно тщательно, внутри все равно массово размножались клопы и вши. А поскольку в то время люди спали в одной постели целыми семьями, паразитами заражались все. Так возникали даже целые эпидемии.

Викторианская Англия

Во время правления королевы Виктории (ХІХ век) английское общество достигло пика неравенства. Индустриализация не только привлекала людей в города, но и порождала проблему бездомности. Ответом на это в Лондоне стали разного рода ночлежки. В них за небольшую плату можно было переночевать в деревянном ящике, напоминавшем гроб, или сидя на скамье, опираясь на длинную веревку. Так спали по несколько человек одновременно, а утром хозяин перерезал веревку, чем всех их будил.

Первый матрас и современные кровати

Революцию в кроватях совершил канадский изобретатель Джеймс Маршалл. В 1899 году он запатентовал первый матрас на пружинах. Тот хорошо держал форму и был удобен. Такая конструкция приобрела большую популярность. Но ее недостатком является то, что пружины со временем выходят из строя.

С тех пор были изобретены многие виды кроватей и матрасов – водяные, латексные, с пеной и подогревом, различные варианты складных и выдвижных кроватей и т.д. И поиск наиболее удобной конструкции для спального места продолжается.

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