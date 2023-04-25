Почему пустую бутылку нельзя ставить на стол: суть приметы
Во время любого застолья бутылки с напитками постепенно пустеют, после чего их принято ставить не обратно на стол, а на пол. Таким образом, освобождают место, но при этом существует еще и примета, которая не позволяет держать пустые бутылки на столе.
OBOZREVATEL разбирался в тонкостях приметы. И рассказывает, почему опустевшей таре не место на поверхности стола и почему ее нужно перемещать на пол.
Согласно народным верованиям, пустые бутылки на столе могут стать плохим предсказанием для семьи. С этим связаны следующие приметы:
- в пустую бутылку может попасть злой дух, который потом будет хозяйничать в доме;
- пустая посуда на столе, особенно бутылка, символизирует нищету и отпугивает изобилие;
- так же пустая посуда опасна для здоровья и может стать предвестником болезни;
- женщинам такое размещение опустевшей тары предсказывает проблемы с зачатием и деторождением;
- горлышко бутылки является воронкой, которая засасывает энергетику – в полную тару вряд ли что-нибудь попадет, а вот в пустую может засосать любой сглаз или проклятие, которое обречет участников застолья на неудачи.
Так же осторожно относятся к пустым бутылкам и на Востоке. Согласно восточной мудрости, размещение их на столе принесет в дом ссоры, бедность и всевозможные несчастья – ограбления, пожары, несчастные случаи. Также бутылка без содержимого внутри является символом бедности и неспособности прокормить детей.
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