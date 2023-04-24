Почему нельзя сидеть на углу стола: объяснение приметы

Издавна углы наделяли мистическими свойствами. Есть много примет, связанных с запретами сидеть на углу стола. Самые популярные из них связаны с замужеством.

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Молодым девушкам говорили, что нельзя сытить на углу – так, по поверьям, можно "потерять судьбу" и не выйти замуж. В чем суть приметы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Суеверные люди уверены, что углы в доме обладают разными энергетическими свойствами. Сильнейший поток отрицательной энергии несут именно острые углы. Они могут оказывать влияние на самочувствие. Сидя на углу стола, человек будет чувствовать угнетение, беспомощность, потерю сил. Это может даже привести к ухудшению здоровья. А внутренние углы, по поверьям, наоборот – забирают от человека отрицательную энергетику.

Говорят, если часто сидеть на углу за столом, можно начать чувствовать быструю утомляемость и апатию. По поверьям, такие части мебели забирают, концентрируют и направляют энергию.

Сидеть на столе тоже не советовали. Сторонники предрассудков утверждают, что, сидя на столе, человек "впитывает" все проблемы, которые когда-то обсуждались за этим столом.

Для девушек примета опять-таки связана с замужеством. Если девушка будет часто сидеть на столе – она может никогда не выйти замуж или иметь несчастливый брак. Категорически запрещалось спать на столе – так можно "навлечь" тяжелый недуг.

Кстати, после заката на столе нельзя оставлять нож. Не убрав на ночь нож, хозяйка словно навлекает на семью болезни. Есть также мнение, якобы это может стать причиной бессонницы или кошмарных снов. О других трактовках приметы – читайте в материале.

Также до наших дней дошло поверье, согласно которому нельзя сметать крошки со стола рукой. OBOZREVATEL разбирался, в чем суть этого предрассудка.

Также OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя пить из чужой чашки.

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