Почему при ожидании время идет медленнее: исследование ученых

В мире, где время имеет важное значение, ожидание часто кажется невыносимым. Возникает чувство, что время идет очень медленно. Пребывание в очереди и ожидание результатов важного события может показаться вечностью.

Ученые уже давно интересуются, почему в разных обстоятельствах время воспринимается по-разному. Аннабель Робертс, ассистентка профессора по маркетингу техасского университета McCombs исследовала, что происходит в уме у человека, когда он находится в ожидании. Результатами поделились News Wise.

Потребность в завершенности

Люди получают чувство удовлетворения и покоя, когда получают результат. Потребность в завершении не только влияет на человеческое восприятие времени, но и на ценности, приоритеты и поведение.

Были проведены исследования, где испытуемые сделали несколько выборов. Участники были готовы терять лишние ресурсы, чтобы получить результат раньше.

Например, опрашиваемые заплатили бы на 1 доллар больше, если бы это позволяло им рассчитаться раньше и больше не думать о платеже. Или они решили, что лучше выполнить на 15% больше работы за такое же жалованье, когда могли закончить работу раньше и вычеркнуть ее из своих списков дел.

Нетерпеливость

Потребность в скорейшем получении результата провоцирует нетерпение. Когда мы не ожидаем ничего, мы можем отвлечься. Но когда мы ждем чего-то, мы постоянно думаем о том, когда же оно наконец произойдет и это замедляет наше восприятие времени.

Кроме того, страдания от ожидания усиливаются, когда оно близится к концу.

Независимо от того, ждем мы автобус или результатов выборов, наша тревожность на нетерпение достигает пика, когда мы приближаемся к финишу. Исследование показало, что даже те, кто уже был уверен, что их кандидат в президенты не победит, были нетерпеливы, тревожны, скучали и хотели как можно быстрее услышать результаты. Это тоже хорошо демонстрирует желание завершенности и то, как оно влияет на человеческие чувства.

В конце концов, Робертс порекомендовала не завышать ожидания. Лучше подготовить себя к более долгому ожиданию, чем к более короткому. Таким образом, есть большая вероятность, что вы получите результат до того, как начнете страдать от нетерпения.

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