Почему пожарные машины красного цвета: причины, о которых вы не догадывались

Когда по улице мчится большая красная машина с громко включенной сиреной, мы знаем – где-то произошел пожар и необходимо как можно скорее пропустить этот спецтранспорт. И в этот момент даже не задумываемся, почему автомобили пожарной службы красят именно в красный цвет.

OBOZ.UA поинтересовался историческими истоками такой традиции. Оказывается, причин больше одной.

Привлечение внимания

Конечно, первая и главная причина – это необходимость привлечь к пожарной машине как можно больше внимания. От того, насколько заметной она будет на дороге, зависит спасение людей. А именно красный цвет хорошо виден и в дождь, и в туман, и с большого расстояния. Сирена существенно дополняет это впечатление. Спецтранспорт замечают и пропускают и водители, и пешеходы.

Видео дня

Этот подход уходит своими корнями в 1900-е годы, когда в США началось массовое производство автомобилей. Тогда Генри Форд, самый успешный производитель личного автотранспорта, иронически говорил, что машина может быть любого цвета, если он черный. Поэтому в потоке одинаковых черных авто красный грузовик пожарных действительно выделялся чрезвычайно ярко.

Историческая теория

Известно, что в начале существования пожарных служб люди работали в них на добровольных началах и не получали за свой благородный труд денег. И когда дело доходило до вопроса, в какой цвет покрасить служебный транспорт, красный выбирали исключительно потому, что эта краска была самой дешевой.

Существует и противоположная теория. Волонтеры пожарной службы выбирали именно красный потому, что он был самым дорогим и они хотели таким образом показать, как гордятся своей работой. Во всяком случае, точно проверить эту теорию невозможно, поэтому обе версии сейчас существуют скорее как красивая легенда.

Современный подход

На самом деле, сейчас на дорогах по всему миру можно встретить пожарные машины не только красного цвета. Такой спецтранспорт может быть белым, желтым, синим, оранжевым, зеленым и даже чёрным. Хотя красный до сих пор остается данью традиции. И его выбирают чаще всего. Хотя, например, в темноте наиболее заметным будет желтый или салатовый.

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