Зачем нужны зеркала в лифте: причины, о которых знают единицы

Зеркало в лифте кажется нам настолько привычной вещью, что мы даже с удивлением реагируем, когда попадаем в кабину, где она отсутствует. А задумывались ли вы, зачем лифты стали оборудовать зеркалами? Ведь, на первый взгляд, функциональной потребности в них нет.

На сервисе вопросов и ответов Quora появилось сразу несколько вполне правдоподобных пояснений. Оказывается, зеркало в лифте выполняет сразу несколько задач.

Антистресс

Первые лифты, которые устанавливали в домах на восточном побережье США, были очень медленными. И люди, которые ими пользовались, испытывали определенный стресс из-за того, что приходилось долго стоять неподвижно, глядя в глухую стену, и ждать, когда кабина доедет до нужного этажа. Такая поездка казалась даже дольше, чем была на самом деле.

Видео дня

Чтобы построить скоростной лифт, производителям потребовалось немало времени, поэтому решили сначала сконцентрироваться на самочувствии пассажиров. И так пришла идея поставить в кабине зеркало. Люди стали рассматривать себя и думать о своей внешности, а не о том, как долго тянется время в подъемнике, когда делать нечего. Последующие опросы показали, что поездки стали казаться пассажирам значительно быстрее после появления зеркал, хотя на самом деле скорость передвижения не изменилась. Из США подход перекочевал в Европу и распространился по всему миру. Срабатывает он и до сих пор – в лифте, где не ловит мобильная связь и не удается полистать телефон, всегда можно отвлечься на зеркало, и это снимает лишний стресс.

А еще зеркала оказались полезными для людей, страдающих клаустрофобией. Зеркальные поверхности делают кабину зрительно ощутимо больше, поэтому страх от пребывания в замкнутом пространстве возникает у таких пассажиров реже.

Борьба с вандализмом

В ходе использования зеркальных лифтов выяснилось, что такие кабины реже страдают от вандализма. Объясняется это просто. Даже если человек едет сам, из-за наличия зеркала у него возникает иллюзия, что за ним кто-то наблюдает. Поэтому он прилагает больше усилий, чтобы вести себя прилично – не сорит, не разрисовывает стены и вообще держится максимально достойно.

Безопасность

Также наличие зеркал позволяет контролировать поведение незнакомых людей, находящихся с тобой в лифте. Ведь в отражении можно видеть их руки – не пытаются ли они шарить по чужим карманам или что-нибудь в этом роде. Поэтому при поездке меньше возникает чувство тревоги.

Инклюзивность

Позже лифты с зеркалами помогли в развитии безбарьерного пространства. Человек, который передвигается на коляске, может спокойно заехать в оборудованную таким образом кабину и выехать из нее задним ходом. Разворачиваться не придется – все необходимые маневры можно выполнить, глядя в зеркало. Если, конечно, ширина дверей позволяет тележке проехать внутрь лифта.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение, почему пользоваться в отеле табличкой с просьбой убрать номер может быть опасно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.